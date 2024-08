Dal Tour de France all’Italian Bowl: Stilli Solutions racconta il grande sport

Un racconto caratterizzato da immagini e strutture situate in tutta la città di Firenze , per accogliere un evento epocale come il passaggio del Tour de France nel capoluogo toscano.

Stilli Solutions ha inoltre optato per una vera e propria espansione del concetto di allestimento verso il cielo, puntando in maniera chiara sull’elemento “aria”. In questo senso, è stato montato un dirigibile nella meravigliosa location del Forte di Belvedere, che è rimasto in volo dal 25 al 29 giugno.

Un vero e proprio saluto di benvenuto è stato riservato con le scritte “CIAO TOUR”, verniciate a terra sull’erba, con un richiamo pertanto anche all’elemento “terra”. Diverse gigantografie delle maglie, a richiamare il simbolo più evocativo del Tour, sono state posizionate a Torre della Zecca, Piazza Beccaria, Piazza Repubblica e Porta al Prato.

Anche l’elemento “acqua” è stato protagonista, attraverso il fiume Arno. A seguito della richiesta della Società Canottieri Firenze, Stilli Solutions ha infatti realizzato uno spartiacque tra le corsie di gara.

L’azienda ha supportato anche l’edizione del 2024 dell’Italian Bowl, l’appuntamento che assegna il titolo del campionato italiano di football americano. Oltre alla predisposizione degli allestimenti nei diversi settori e nell’area circostante dello Stadio Benelli di Ravenna, è stata realizzata e presentata GIONNI, la nuova mascotte che accompagnerà tutti i prossimi appuntamenti di FIDAF (Federazione Italiana di American Football).

Stilli Solutions, oltre a essere partner della stessa FIDAF, è sponsor dei Guelfi Firenze, che proprio nella finale di sabato 29 giugno si sono giocati lo scontro decisivo con i Parma Panthers.