Rispunta Suning: gli Zhang pronti ad acquistare il Portimonense per 80 milioni

Suning e la famiglia Zhang si riaffacciano sul mondo del calcio. Dal Portogallo infatti rimbalza la voce di un interessamento da parte del gruppo ex proprietario dell’Inter (a cui è subentrato, alla guida del club nerazzurro, il fondo Oaktree a causa del mancato pagamento di un debito da 395 milioni di euro da parte degli Zhang con la conseguente escussione del pegno) per il club portoghese del Portimonense.

Come riportato dal sito ZeroZero, infatti, attraverso Suning Holdings Group la famiglia Zhang sarebbe pronta a chiudere l’operazione per l’acquisto del club: una operazione da 80 milioni di euro che includerebbe anche l’acquisto del complesso sportivo dell’Autódromo di Portimão, centro di allenamento della squadra Under 23.

In particolare, tutti i dettagli dovrebbero essere risolti entro il 2025: la transizione tra l’attuale SAD – di proprietà di Theo Fonseca e presieduta da Rodiney Sampaio – e i futuri proprietari avverrà in un periodo di 12 mesi. Edgar Vilaça, direttore finanziario del Portimonense e grande protagonista di queste trattative, assumerà l’amministrazione della società durante questo periodo. Dopo sette stagioni nell’élite portoghese, il Portimonense è retrocesso nella seconda divisione al termine della passata stagione.