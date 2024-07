Olimpiadi, il tennis entra nel vivo: il tabellone completo del torneo maschile

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie.

Tabellone tennis maschile Olimpiadi 2024 – Le 16 teste di serie

Il torneo di tennis è partito sabato 27 luglio sulla terra rossa che contraddistingue lo Slam del Roland Garros, i 64 protagonisti del tabellone maschile. Molto rimpianto per l’Italia porta l’assenza forzata di Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP.

Come tutti i tabelloni riguardanti i tornei ATP, anche quello delle Olimpiadi si basa sulle teste di serie. Per i Giochi di Parigi sono in totale 16 e sono le seguenti:

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Alexander Zverev Daniil Medvedev Alex de Minaur Casper Ruud Taylor Fritz Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Ugo Humbert Lorenzo Musetti Sebastián Báez Felix Auger-Aliassime Arthur Fils Alejandro Tabilo Nicolas Jarry

Tabellone tennis maschile Olimpiadi 2024 – Le date del torneo

Come detto in precedenza, il torneo maschile olimpico è iniziato nella giornata di sabato 27 luglio. Il secondo turno è partito due giorni dopo, mentre il terzo si giocherà il 31 luglio. I quarti di finale seguiranno a ruota e apriranno il mese di agosto con le semifinali il 3. Per quanto riguarda i match che assegneranno una medaglia, si parte con la finale 3°-4° posto di sabato 3 agosto, mentre 24 ore dopo si assegnerà l’oro olimpico.

Il calendario:

Primo turno: 27 luglio

Secondo turno: 29 luglio

Terzo turno: 31 luglio

Quarti: 1 agosto

Semifinali: 3 agosto

Finale: 4 agosto

Tabellone tennis maschile Olimpiadi 2024 – Il tabellone

Detto dell’assenza di Sinner, il numero uno del tabellone maschile delle Olimpiadi di Parigi sarà Novak Djokovic, alla sua ultima possibilità di vincere una medaglia olimpica, che continua ad essere un obiettivo anche dopo la vittoria contro Rafa Nadal al secondo turno. Dietro di lui ecco il tennista del momento Carlos Alcaraz, che ha appena trionfato a Wimbledon per la seconda volta consecutiva, grazie al successo proprio contro il serbo.

Ecco il tabellone completo: