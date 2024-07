Olimpiadi, dove vedere Spagna Egitto tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Spagna Egitto tv streaming Olimpiadi calcio, partita del torneo di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La 33esima edizione dei Giochi, dopo cerimonia di apertura tenutasi, venerdì 26 luglio, è ufficialmente partita anche con il calcio olimpico che era iniziato in anticipo con le 16 nazionali partecipanti che si sfideranno per conquistare una medaglia.

Per la quarta volta consecutiva fra le partecipanti non ci sarà l’Italia, che nella storia ha vinto la medaglia d’oro solamente una volta e nel lontano 1936. Nell’albo d’oro tutti vogliono succedere al Brasile, campione in carica per due edizioni di seguito, prima per le Olimpiadi in casa di Rio de Janeiro 2016 e poi per quelle segnate dal Covid del 2020 (si disputarono l’anno dopo proprio per la pandemia) di Tokyo.

Dove vedere Spagna Egitto tv streaming? Quando si gioca

Spagna-Egitto, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo olimpico, si terrà il 30 luglio 2024, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. Le due nazionali appartengono al girone C che le vedrà contrapposte a Repubblica Domenica e Uzbekistan.

Dove vedere Spagna Egitto Olimpiadi tv streaming? Le info sulla sfida

Per la gara del torneo olimpico non è prevista la trasmissione in diretta in chiaro. Ma gli appassionati di calcio potranno seguire la sfida su Eurosport 5. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).