Dove vedere Parma Heideinheim tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Parma Heideinheim tv streaming, quarta amichevole stagionale dei crociati di Fabio Pecchia.

Continua il giro di amichevoli del Parma, che vede i crociati ancora in Austria per affrontare la formazione tedesca, che parteciperà anche quest’anno alla Bundesliga, dopo aver ottenuto la qualificazione in Conference League da neopromossa.

Parma che si affaccia nuovamente in Serie A dopo aver dominato il campionato cadetto nella scorsa stagione e che ha tutta l’intenzione di rimanere nella massima serie nei prossimi anni a venire come testimoniato dal progetto tecnico portato avanti nell’ultimo periodo dalla proprietà statunitense. In attesa, magari, di avere ancora qualche sussulto in sede di calciomercato, dopo gli arrivi in gialloblù il portiere Zion Suzuki e il terzino Emanuel Valeri.

Dove vedere Parma Heideinheim tv streaming? Quando si gioca

Parma-Heideinheim, match amichevole, si terrà alla Silberstadt Arena, il 31 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00.

Dove vedere Parma Heideinheim tv streaming? Le info sulla sfida

Per la quarta amichevole stagionale dei crociati è prevista la trasmissione in diretta tv in chiaro. I tifosi del Parma potranno così assistere in diretta alla quarta amichevole stagionale della formazione di Pecchia, che continuerà a guidare i gialloblù anche nella prossima stagione ormai alle porte Infatti, Parma-Heidenheim sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e APP della televisione di proprietà di Michele Criscitiello.