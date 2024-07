Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla scherma al nuoto, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, lunedì 29 luglio, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota sei dopo le prime gare nella capitale francese.

Il terzo giorno dei giochi è caratterizzato da ben 18 eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, al via anche la scherma

Lunedì 29 luglio si apre con la coppia azzurra di beach volley Cottafava-Nicolai alle 9:00. In giornata è previsto anche l’attesissimo esordio olimpico di Gregorio Paltrinieri, che gareggerà negli 800 metri stile libero insieme a De Tullio. A seguire, le schermidrici Battiston, Criscio e Mormile saranno in gara, affiancate dai colleghi uomini Bianchi, Macchi e Marini. Continuano le Olimpiadi della vela con Germani e Bertuzzi nello Skiff e Maggetti e Renna nel windsurf, oltre a quelle della canoa slalom con Ivaldi.

Nel tiro sportivo, saranno in azione De Filippis e Pellielo nel trap, mentre la squadra maschile italiana farà il suo esordio nel tiro con l’arco. C’è grande attesa anche per Sollazzo, tra i favoriti nella carabina 10 metri. Toniolo e Lombardo gareggeranno nel judo, mentre Franceschi nuoterà nei 400 metri misti individuali. Infine, la squadra femminile di pallanuoto affronterà la Francia, e Braidot e Avondetto saranno impegnati nel mountain bike. Esordio olimpico anche per il pugile Lenzi, il giocatore di badminton Toti e la giocatrice di tennistavolo Piccolin. Nel canottaggio, l’Italia sarà in gara nell’Otto Donne.

