Dove vedere Como Al Hilal tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Como Al Hilal tv streaming, amichevole internazionale per la formazione allenata da Cesc Fabregas.

Continua la preparazione estiva per i lariani, che dopo aver battuto per 3-1 il Cagliari grazie ai gol dei tre attaccanti Cutrone, Belotti e Gabrielloni, adesso se la vedranno con i campioni in carica dell’Arabia Saudita che conta fra le proprie fila calciatori come Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e molte altre stelle, compreso Neymar che però sta ancora recuperando dal brutto infortunio che di fatto gli ha fatto saltare tutta la scorsa stagione.

L’esordio stagionale per il Como sarà con il primo turno di Coppa Italia, dove affronterà la Sampdoria di Andrea Pirlo, che non nasconde le sue aspirazioni per una promozione in Serie A. Mentre, proprio il massimo campionato italiano 2024/25 inizierà con un big match importante, visto che gli uomini di Fabregas dovranno vedersela con la Juventus, allenata da Thiago Motta.

Dove vedere Como Al Hilal tv streaming? Quando si gioca

Como-Al Hilal, match amichevole, si terrà al Franz Fekete Stadion di Kapfenberg (Austria) il 29 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00. Un’occasione per il tecnico spagnolo di valutare la propria rosa e dare minuti importanti ai propri calciatore, magari in attesa di ricevere altre sorprese dal calciomercato.

Dove vedere Como Al Hilal tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole prestagionale Como-Al Hilal non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi lariani potranno seguire la diretta della sfida su Como Football TV.