Dove vedere Cagliari Catanzaro tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cagliari Catanzaro tv streaming, seconda amichevole stagionale per i rossoblù di Davide Nicola.

Continua il giro di amichevoli estive per la formazione sarda, che dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como, ora si troverà di fronte i calabresi, formazione militante in Serie B e che è attesa da un nuovo ciclo tecnico, visto che Fabio Caserta è chiamato a sostituire Vincenzo Vivarini, trasferitosi al Frosinone per affrontare la Serie A.

L’esordio stagione per il Cagliari sarà in Coppa Italia, anche se la formazione sarda non conosce ancora il proprio avversario per il primo turno della Coppa nazionale.Mentre la Serie A per i sardi inizierà il 18 agosto in casa contro la Roma.

Dove vedere Cagliari Catanzaro tv streaming? Quando si gioca

Cagliari-Catanzaro, match amichevole, si terrà allo stadio Piergiorgio Perucca di Chatillon (Valle d’Aosta) il 30 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00. Un’occasione per Nicola di valutare la rosa a sua disposizione ora e alla dirigenza dei sardi di soppesare eventuali nuovi rinforzi da mettere a disposizione al tecnico in vista di una stagione che avrà come obiettivo la permanenza in Serie A

Dove vedere Cagliari Catanzaro tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole prestagionale Cagliari-Catanzaro non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi delle due squadre potranno seguire la partita in diretta, gratuitamente, connettendosi al canale Youtube ufficiale del Cagliari.