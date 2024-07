Roma Tolosa in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Roma Tolosa in streaming gratis, nuova amichevole pre-stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi.

Continua il giro di amichevoli della Roma, che punta a prepararsi al meglio per la nuova stagione che partirà il prossimo 18 agosto in casa del Cagliari. Dopo la sfida di oggi contro il Tolosa, il programma di preparazione estiva per i giallorossi prevede poi il test contro i greci dell’Olympiakos il prossimo 3 agosto, il 10 agosto in casa dell’Everton e il 10 agosto contro l’Empoli.

Roma Tolosa in streaming gratis? Quando si gioca

Roma-Tolosa si disputerà a Trigoria sabato 27 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Roma Tolosa in streaming gratis – Come seguire la sfida

Per la nuova amichevole pre-stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi (confermato alla guida della squadra capitolina dopo essere subentrato a José Mourinho nel corso della passata stagione) non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro. Ma i tifosi giallorossi potranno assistere in diretta alla sfida in diretta streaming. Infatti, Roma-Tolosa sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).

Roma Tolosa in streaming gratis – L’offerta di DAZN

Amichevoli e Soccer Champions Tour completano un’offerta estiva di grande sport che non si ferma al calcio: tutti i fan, infatti,potranno seguire in app, grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2 e ai sei nuovi canali tematici di Eurosport disponibili su DAZN, i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie Afino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A, l’EuroLega e l’Eurocup, la Basketball Champions League, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2024/2025 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.