Olimpiadi 2024, quanto vale vincere un bronzo?

La medaglia di bronzo, così come le altre contiene un pezzo di Torre Eiffel , ottenuto attraversi gli scarti che si sono accumulati in seguito alla manutenzione del monumento, e possiede un valore economico molto risibile, circa 7 euro se si considerano i materiali utilizzati per la produzione.

Quanto vale vincere un bronzo – I premi del CONI

Il CONI non lesina di certo generosità nell’attribuire il valore dei premi, specie se si operano confronti con le altre grandi nazioni europee.

La medaglia di bronzo per gli atleti azzurri ha un valore di 45mila euro lordi, esattamente la metà rispetto a quanto viene riconosciuto a chi conquista l’argento.

L’Italia ha così confermato in toto gli stanziamenti che erano stati previsti a Tokyo, con la campagna azzurra in terra nipponica che aveva portato 20 medaglie di bronzo, per un controvalore di 900mila euro distribuiti in totale agli atleti arrivati al terzo posto.

La cifra è sostanziosa se la si compara ad altre nazioni: un atleta italiano insignito del bronzo guadagna più del doppio di un collega tedesco che conquista la prima piazza, che vale 20mila euro.

L’azzurro che arriva terzo se la passa meglio anche del collega francese che consegue l’argento, con il transalpino che avrà riconosciuti dalla federazione 40mila euro.

Olimpiadi 2024: gli USA e le nazioni che non danno premi

Si amplia in maniera sostanziale il divario se si considerano nazioni come Gran Bretagna, la Svezia e la Norvegia che non corrispondono premi a fronte delle vittorie olimpiche.

Gli Stati Uniti, che nelle ultime tre edizioni si sono collocati in cima al medagliere, corrispondono cifre inferiori: l’oro vale 35mila euro, l’argento 21mila mentre il bronzo 14mila.