Milan Manchester City in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Manchester City in streaming gratis, seconda amichevole stagionale dei rossoneri di Paulo Fonseca.

Dopo due settimane di ritiro a Milanello, coronate con l’amichevole finita 1-1 a Vienna contro il Rapid, i rossoneri volano negli Stati Uniti per affrontare la prima delle tre sfide di lusso che li aspettano nel paese a stelle e strisce.

Il Milan, che esordirà ufficialmente a metà agosto a San Siro contro il Torino, giocherà ora contro gli inglesi campioni della Premier League in carica: amichevole che permetterà a Fonseca di valutare la rosa a disposizione, che vede il rientro dei primi nazionali come Christian Pulisic e Yunus Musah, in attesa che anche gli convocati rientrino alla base e magari di qualche novità dal mercato, che ha già visto l’ufficialità di Alvaro Morata e che potrebbe vedere presto l’arrivo di altri rinforzi, fra cui una nuova punta, un centrocampista, e un difensore.

Milan Manchester City in streaming gratis? Quando si gioca

Milan-Manchester City, match amichevole, si terrà allo Yankee Stadium di New York, il 28 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 00.00 italiane.

Milan Manchester City in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per la seconda amichevole stagionale dei rossoneri non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi rossoneri potranno assistere in diretta alla prima amichevole stagionale della formazione di Fonseca, che inizierà così la sua prima stagione sulla panchina della squadra, in diretta streaming. Infatti, Milan-Manchester City sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).