Olimpiadi, parte il torneo di basket: dove vedere tutte le sfide

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è pronta a iniziare. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie.

Dove vedere basket Olimpiadi – Le 12 nazionali partecipanti

È tutto pronto per il basket maschile che partirà già sabato 27 luglio con la prima giornata della fase a gironi. Le 12 nazionali partecipanti si daranno battaglia per cercare di portare a casa una medaglia olimpica, con il grande obiettivo ovviamente che sia quella d’oro. Fra queste non ci sarà l’Italia, che non è riuscito a strappare il pass per Parigi nel torneo pre-olimpico.

Ed ecco le 12 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico:

Francia (paese ospitante)

Australia

Brasile

Canada

Germania

Giappone

Grecia

Porto Rico

Serbia

Spagna

Sud Sudan

USA

Dove vedere basket Olimpiadi – La formula del torneo

Le nazionali partecipanti sono state divise in tre gironi da quattro squadre. A qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale, saranno le prime due di ogni raggruppamento, più le due migliori terze.

Le 12 nazionali partecipanti al torneo olimpico sono state divise in tre gironi:

Girone A

Australia

Grecia

Canada

Spagna

Girone B

Francia

Germania

Giappone

Brasile

Girone C

Serbia

Sud Sudan

Porto Rico

Stati Uniti

Dove vedere basket Olimpiadi, le sfide in diretta

Per le gare del torneo olimpico non è prevista la trasmissione in diretta in chiaro. Ma gli appassionati di basket potranno seguire le sfide su Eurosport 1. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).