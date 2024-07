Olimpiadi 2024, definite le teste di serie per il torneo maschile di tennis

Dal 27 luglio al 4 agosto, i campi del Roland Garros saranno teatro del tennis alle Olimpiadi di Parigi. Sulla terra rossa più famosa del mondo, i tennisti dovranno riadattarsi, reduci dalla stagione sull’erba sublimata dal torneo di Wimbledon. Ci si ritroverà nuovamente sul rosso francese per puntare alle medaglie. Da notare che il torneo di singolare avrà 64 giocatori e ci saranno 16 teste di serie. Per vincere l’oro sarà necessario vincere sei partite.

Come nel Grande Slam e nel Masters1000, la posizione delle teste di serie stabilisce quali incontri possono verificarsi in ogni round. I migliori sedici del seeding non potranno incontrare un’altra testa di serie nei primi due turni. Da ricordare che nel sorteggio, previsto il 25 luglio (ore 11.00), i tennisti dello stesso Paese non possono incontrarsi né al primo né al secondo turno e se questi sono teste di serie prima delle semifinali.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente testa di serie n.1 e n.14, potrebbero incrociarsi in semifinale, quindi. Nello stesso tempo, Jannik potrebbe finire nella stessa parte di tabellone o di Carlos Alcaraz (n.3 del seeding) o di Alexander Zverev (n.4 del seeding) e affronterà Novak Djokovic (n.2 del seeding) solo in Finale. L’altoatesino si augura magari di evitare Alcaraz, vincitore al Roland Garros e dello scontro con il pusterese in semifinale quest’anno nello Slam di Parigi.

Saranno da valutare le condizioni dell’australiano Alex de Minaur (n.6) e del polacco Hubert Hurkacz (n.7), infortunati a Wimbledon e con il punto di domanda per questi Giochi.

Teste di serie tennis Olimpiadi – L’elenco dei 16 tennisti