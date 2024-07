Olimpiadi, il basket in campo: il tabellone completo del torneo maschile

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è pronta a iniziare. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie.

Tabellone basket maschile Olimpiadi 2024 – Le 10 nazionali partecipanti

È tutto pronto per il basket maschile che partirà già sabato 27 luglio con la prima giornata della fase a gironi. Le 12 nazionali partecipanti si daranno battaglia per cercare di portare a casa una medaglia olimpica, con il grande obiettivo ovviamente che sia quella d’oro. Fra queste non ci sarà l’Italia, che non è riuscito a strappare il pass per Parigi nel torneo pre-olimpico.

Ed ecco le 12 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico:

Francia (paese ospitante)

Australia

Brasile

Canada

Germania

Giappone

Grecia

Porto Rico

Serbia

Spagna

Sud Sudan

USA

Tabellone basket maschile Olimpiadi 2024 – La formula del torneo

Le nazionali partecipanti sono state divise in tre gironi da quattro squadre. A qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale, saranno le prime due di ogni raggruppamento, più le due migliori terze.

Tabellone basket maschile Olimpiadi 2024 – I gironi e il calendario delle gare

Come detto, le 12 nazionali partecipanti al torneo olimpico sono state divise in tre gironi:

Girone A

Australia

Grecia

Canada

Spagna

sabato 27 luglio, ore 11.00: Australia-Spagna

sabato 27 luglio, ore 21.00: Grecia-Canada

martedì 30 luglio, ore 11.00: Spagna-Grecia

martedì 30 luglio, ore 13.30: Canada-Australia

venerdì 2 agosto ore 13.30: Australia-Grecia

venerdì 2 agosto, ore 17.15: Canada-Spagna

Girone B

Francia

Germania

Giappone

Brasile

sabato 27 luglio, ore 13.30: Germania-Giappone

sabato 27 luglio, ore 17.15: Francia-Brasile

martedì 30 luglio, ore 17.15: Giappone-Francia

martedì 30 luglio, ore 21.00: Brasile-Germania

venerdì 2 agosto, ore 11.00: Giappone-Brasile

venerdì 2 agosto, ore 21.00: Francia-Germania

Girone C

Serbia

Sud Sudan

Porto Rico

Stati Uniti

domenica 28 luglio, ore 11.00: Sud Sudan-Portorico

domenica 28 luglio, ore 17.15: Serbia-USA

mercoledì 31 luglio, ore 17.15: Porto Rico-Serbia

mercoledì 31 luglio, ore 21.00: USA-Sud Sudan

sabato 3 agosto, ore 17.15: Porto Rico-USA

sabato 3 agosto, ore 21.00: Serbia-Sud Sudan

Tabellone basket maschile Olimpiadi 2024 – La fase a eliminazione diretta

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: 6 agosto alle 11

Quarto di finale 2: 6 agosto alle 14.30

Quarto di finale 3: 6 agosto alle 18.00

Quarto di finale 4: 6 agosto alle 21.30

SEMIFINALI

Semifinale 1: 8 agosto alle 17.30

Semifinale 2: 8 agosto alle 21.00

FINALI