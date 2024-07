Le Olimpiadi sugli schermi di tutti gli Italiani. Questo risultato è possibile grazie alla Rai che si è assicurata i diritti per la trasmissione dei Giochi fino al 2032. Nel pacchetto sono incluse dunque l’edizione dei Giochi Estivi di Parigi 2024, e quella casalinga dei Giochi Invernali 2026 che si svolgerà tra Milano e Cortina.

La Rai offrirà copertura dell’evento sportivo più atteso che prenderà il via nella giornata di venerdì 26 luglio, data della cerimonia di apertura, e che si concluderà il prossimo 11 agosto, giornata che chiuderà la rassegna.

Quali gare trasmette Rai Olimpiadi – Rai 2 canale olimpico

La rete designata alla trasmissione degli eventi è Rai 2, che in occasione dei Giochi diventerà il canale olimpico, offrendo dirette no-stop per tutta la durata delle Olimpiadi dalle 8.45 del mattino fino alle 23. L’unico intervallo alle 15 ore giornaliere di diretta sarà costituito dai due telegiornali giornalieri, previsti alle 13 del pomeriggio e alle 20.30.

Ogni mattina verrà inoltre proposta una rubrica a partire dalle 7, così come in chiusura di giornata a partire dalle 23 verrà tracciato un riepilogo delle gare mostrando le immagini salienti.

Quali gare trasmette Rai Olimpiadi – Gli eventi dei Giochi 2024

In totale, il palinsesto coprirà 360 ore complessive ed oltre agli eventi live offrirà differite e contenuti di approfondimento. Oltre a Rai 2, i contenuti saranno disponibili anche su Rai Sport HD e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La Rai comunicherà di volta in volta gli sport coperti, con Il programma della tv di Stato che sarà incentrato principalmente a dare spazio alle discipline più seguite, con un occhio di riguardo per gli atleti italiani, specie se con possibilità di andare a medaglia. La pianificazione seguirà queste direttrici editoriali già individuate mantenendo una dose di flessibilità per adattarsi sulla base degli sviluppi sportivi della competizione.