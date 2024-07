Dove vedere Palermo Leicester tv streaming: guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Palermo Leicester tv streaming, sfida amichevole dei rosanero in preparazione della nuova stagione.

Importante test oltremanica per la formazione siciliana. Dopo la prima fase di ritiro a Livigno, dal 23 luglio il club di Viale del Fante si è spostato a Manchester per la seconda parte della preparazione. Una scelta legata alla proprietà da parte del City Football Group per la società che prenderà parte al campionato di Serie BKT nella prossima stagione.

I rosanero qualche giorno fa hanno reso noto che affronteranno un nuovo test amichevole: il 26 luglio, la formazione di Alessio Dionisi sarà impegnata contro il Leicester, club campione d’Inghilterra nel 2016, ritornato nella massima serie inglese dopo un anno in Championship (la seconda divisione calcistica del Paese).

Dove vedere Palermo Leicester tv streaming? Come seguire l’evento

Ma dove si potrà seguire l’incontro? La partita sarà trasmessa sul canale Youtube del Palermo: sarà quindi possibile vedere come se la caveranno gli uomini di Dionisi contro le Foxes, anche loro in fase di preparazione per la prossima stagione che li rivedrà calcare i campi di Premier League, dopo la grande annata in seconda divisione guidati dall’ex rosanero Enzo Maresca, passato sulla panchina del Chelsea.