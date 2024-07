Mondiale per Club, nodo contratti: oltre 50 calciatori in scadenza tra le big europee

Sono cinquantuno i giocatori delle big europee che si sono guadagnate la qualificazione al prossimo Mondiale per Club ma che ancora non hanno certezza di poterlo disputare. Uno dei tempi infatti al centro dell’esposto presentato alla Commissione Europea da parte di Leghe europee e FIFPRO (il sindacato mondiale dei calciatori) riguarda l’incertezza legata a diversi aspetti organizzativi dello stesso Mondiale per Club, a partire dalla questione contratti in scadenza.

Il nuovo Mondiale per Club si disputerà infatti a cavallo tra la fine della stagione 2024/25 e l’inizio della stagione 2025/26. Questo perché tra la finestra dedicata alle Nazionali, un periodo di ambientamento (legato ad esempio al fuso orario, dato che il Mondiale si giocherà negli USA) e il tempo minimo richiesto per un torneo di questo tipo (23 giorni), non c’era il tempo materiale per concludere la competizione entro il 30 giugno.

Concludendo la manifestazione oltre questa data, si porrà inevitabilmente il tema dei calciatori con il contratto in scadenza: ci saranno atleti che potrebbero avere firmato con una nuova squadra e con un accordo in partenza il 1° luglio, proprio durante il torneo. Senza considerare eventuali problematiche legate soprattutto a potenziali infortuni.

La prima edizione del torneo, in particolare, si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La fase a gironi si disputerà tra il 15 luglio e il 26 giugno, con quattro partite al giorno. Dal 27 giugno inizierà la fase ad eliminazione diretta, con gli ottavi che si disputeranno fino al 30 giugno, i quarti tra il 3 e il 4 luglio, le semifinali il 7 e l’8 luglio prima della finale del 13 luglio.

Una situazione simile si verificò – per esempio – durante la stagione 2019/20, quando le partite terminarono oltre il 30 giugno a causa dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus. In quel caso, la FIGC in Italia stilò un apposito protocollo che recitava che per «i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le parti».

Mondiale per Club, i giocatori in scadenza di contratto

Una situazione ancora in bilico che riguarda, solo considerando le big europee qualificate, ben 51 giocatori, di cui 14 complessivi per Inter e Juventus, le due squadre che parteciperanno al torneo.

Inter (7):

Raffaele Di Gennaro;

Stefan De Vrij;

Francesco Acerbi;

Matteo Darmian;

Denzel Dumfries;

Joaquin Correa;

Marko Arnautovic.

Juventus (7):

Wojciek Szczesny;

Mattia Perin;

Carlo Pinsoglio;

Danilo;

Mattia De Sciglio;

Weston McKennie;

Federico Chiesa.

Manchester City (2):

Scott Carson;

Kevin De Bruyne.

Real Madrid (5):

Andriy Lunin;

Ferland Mendy;

Daniel Carvajal;

Lucas Vazquez;

Luka Modric.

Chelsea (3):

Kepa;

Malang Sarr;

Conor Gallagher.

Bayern Monaco (7):

Manuel Neuer;

Sven Ulreich;

Eric Dier;

Alphonso Davies;

Joshua Kimmich;

Leroy Sané;

Thomas Muller.

PSG (2):

Juan Bernat;

Danilo Pereira.

Porto (2):

Ivan Marcano;

Wendell.

Atletico Madrid (5):

Axel Witsel;

Stefan Savic;

Reinildo;

Cesar Azpilicueta;

Koke.

Benfica (1):

Nicolas Otamendi.

Borussia Dortmund (2):

Marcel Lotka;

Abdoulaye Kamara.

Salisburgo (8):