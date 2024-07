Inter Pergolettese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Inter Pergolettese in streaming gratis, seconda amichevole stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Continua il giro di amichevoli dell’Inter, a oltre due mesi di distanza dalla conquista matematica del 20° scudetto, i nerazzurri scendono in campo per il primo impegno non ufficiale della stagione 2024/25, che li vedrà impegnati su più fronti, compreso il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti durante l’estate.

L’Inter, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Genova contro i rossoblù, giocherà nuovamente contro la Pergolettese: amichevole oramai costante nel tempo quella contro la formazione lombarda, in cui Inzaghi potrà cominciare a proporre i nuovi arrivati e disegnare la nuova formazione. Il tecnico non avrà a disposizione diversi calciatori che sono in vacanza dopo le fatiche degli Europei e della Copa America, ma i tifosi interisti potranno vedere all’opera per la ancora Mehdi Taremi, autore di due gol e un assist nella vittoria per 3-2 contro il Lugano

Inter Pergolettese in streaming gratis? Quando si gioca

Inter-Pergolettese, match amichevole e allenamento congiunto a porte chiuse, si terrà alla Pinetina, ribatezzata da pochissimo Bper Training Center, il 22 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro non ancora. Una conferma nel calendario delle amichevoli stagionali nerazzurre che conferma gli ottimi rapporti fra i club, con la società svizzera che ha accolto più di un giovane talento cresciuto nelle giovanili interiste.

Inter Pergolettese in streaming gratis – Come seguire la sfida

Per la seconda amichevole stagionale dei nerazzurri, a differenza di quanto è successo in occasione della sfida contro il Lugano, sarà prevista una trasmissione in diretta streaming. La partita sarà trasmessa in diretta per tutti gli appassionati su inter.it (il sito ufficiale del club nerazzurro) sul canale Youtube e sull’app ufficiale nerazzurra. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi interisti. Il match non sarà aperto al pubblico.