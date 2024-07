Dopo aver visto trionfare la Spagna a EURO 2024, con le Furie Rosse di capitan Alvaro Morata che hanno avuto la meglio dell’Inghilterra, il calcio delle nazionali non è certo finito per questa estate. Infatti, è ora il turno dell’Europeo Under 19 che vede ancora l’Italia protagonista e con il titolo di campione in carica da difendere.

Tabellone Europei Under 19 – I convocati del ct Bernardo Corradi

La Nazionale di Bernardo Corradi figura nelle migliori otto squadre che si giocheranno il titolo in Irlanda del Nord. L’ex attaccante, entrato nel settore tecnico della Federcalcio ormai da qualche anno, ha sciolto ogni riserva e si è affidato ai seguenti 20 calciatori:

Portieri : Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma); Difensori : Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus); Centrocampisti : Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan); Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Bologna), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

Tabellone Europei Under 19 – La formula del torneo

L’Italia è stata inserita nel girone A e sarà chiamata ad aprire le danze della competizione in una partita da non sbagliare contro i pari età della Norvegia. La formula del torneo di categoria prevede che le otto squadre siano divise in due gruppi da quattro e a passare alla fase a eliminazione diretta siano soltanto le prime due. Le terze si scontreranno per il 5°-6° posto, che sarà decisivo per decidere chi insieme alle semifinaliste si qualificherà per il Mondiale Under 20 in programma nel 2025.

Tabellone Europei Under 19 – I gironi e il calendario delle partite

Le qualificate si sfideranno seguendo lo schema prima-seconda, seconda-prima per provare a giocarsi la finale a Belfast, che insieme allo stadio di Larne ospiterà l’intero torneo. Ecco il tabellone del torneo:

Girone A

Italia 6

Ucraina 2

Irlanda del Nord 1

Norvegia 1

lunedì 15 luglio, ore 16.30: Italia-Norvegia 2-1

lunedì 15 luglio, ore 20.00: Irlanda del Nord-Ucraina 0-0

giovedì 18 luglio, ore 16.30: Norvegia-Ucraina 0-0

giovedì 18 luglio, ore 20.00: Irlanda del Nord-Italia 0-3

domenica 21 luglio, ore 16.30: Norvegia-Irlanda del Nord

domenica 21 luglio, ore 20.00: Ucraina-Italia

Girone B

Francia 3

Spagna 3

Danimarca 0

Turchia 0

martedì 16 luglio, ore 16.30: Danimarca-Spagna 1-2

martedì 16 luglio, ore 20.00: Francia-Turchia 2-1

venerdì 19 luglio, ore 16.30: Danimarca-Francia

venerdì 19 luglio, ore 20.00: Turchia-Spagna

lunedì 22 luglio, ore 16.30: Turchia-Danimarca

lunedì 22 luglio, ore 20.00: Spagna-Francia

Tabellone Europei Under 19 – La fase a eliminazione diretta

Come detto a passare alla fase a eliminazione diretta saranno le prime due di ogni girone con il tabellone già deciso.