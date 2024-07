Fiorentina Reggiana in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Fiorentina Reggiana in streaming gratis, prima vera amichevole stagionale dei viola di Raffaele Palladino.

Dopo la prima sfida interna contro la Primavera, vinta per 5-2, inizia oggi il giro di amichevoli della Fiorentina, con i viola che inizieranno la prossima stagione con Raffaele Palladino in panchina che sarà chiamato così sostituire Vincenzo Italiano, accasatosi al Bologna.

La Fiorentina, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Parma contro i gialloblù, giocherà ora contro un’altra formazione dell’Emilia: amichevole che permetterà a Palladino di valutare la rosa a disposizione, in attesa che i convocati con le nazionali rientrino alla base e magari di qualche novità dal mercato, che dovrebbe portare almeno una novità per reparto considerando anche le uscite di Milenkovic in difesa e del mancato riscatto dalla Roma di Andrea Belotti, acquistato a titolo definitivo dalla neopromossa Como.

Fiorentina Reggiana in streaming gratis? Quando si gioca

Fiorentina-Reggiana, match amichevole e allenamento congiunto, si terrà al Viola Park,, il 19 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Fiorentina Reggiana in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per l’esordio stagionale dei viola non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi fiorentini potranno assistere in diretta alla prima amichevole stagionale della formazione di Palladino, che inizierà così la sua prima stagione sulla panchina della squadra, in diretta streaming. Infatti, Fiorentina-Reggiana sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti)