Juve, Scanavino: «Non vogliamo porci limiti. L'obiettivo minimo è qualificarsi in Champions»

Dopo i primi allenamenti condotti come nuovo allenatore della Juventus, quest’oggi Thiago Motta ha tenuto la sua prima conferenza stampa all’Allianz Stadium.

Al fianco del nuovo tecnico bianconero, proveniente da una stagione da record alla guida del Bologna, sono intervenuti anche l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. «È la giornata in cui diamo il benvenuto ufficialmente a Thiago Motta: è un tecnico giovane, ambizioso e determinato e ha fatto una stagione importante a Bologna, ci aiuterà a proseguire nel percorso di crescita con le linee guida del club», le parole di Scanavino.

«Sarà una stagione entusiasmante con cinque competizioni – aggiunge Scanavino – e vedevamo il calendario, avremo quasi sempre due partite a settimana perché oltre a campionato e Coppa Italia, avremo Champions League, Supercoppa e Mondiale per Club: vogliamo essere competitivi al massimo, senza porci limiti. E in campionato l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions», ha concluso l’amministratore dei bianconeri.

«Ho letto voci di giocatori fuori rosa, ma sono tutti giocatori della Juventus: vorremmo puntellare ancora la squadra con un acquisto per reparto per dare il massimo che possiamo al nostro allenatore. Ringraziamo Rabiot, il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e gli auguriamo un felice futuro», l’intervento di Giuntoli, nel giorno dove è sbarcato a Torino l’ultimo acquisto juventino Juan Cabal.