Lazio Trapani in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando di vedereLazio Trapani in streaming gratis, seconda amichevole stagionale dei biancocelesti di Marco Baroni.

Continua il giro di amichevoli della Lazio, con i biancocelesti che inizieranno la stagione con il nuovo tecnico in panchina. Intanto il mercato va avanti e si cerca un sostituto di Ciro Immobile, volato in Turchia al Besiktas senza dimenticare la presenza in rosa di Valentin Castellanos.

La Lazio, che esordirà ufficialmente a metà agosto all’Olimpico contro il Venezia, giocherà nuovamente ad Auronzo di Cadore dopo la netta vittoria per 23-0 contro la formazione dilettante di casa. Ora però si sale di livello con il Trapani, che ha centrato la promozione nel calcio professionistico.

Lazio Trapani in streaming gratis? Quando si gioca

Lazio-Trapani, match amichevole e allenamento congiunto, si terrà ad Auronzo di Cadore, il 18 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Lazio Trapani in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per la seconda sfida stagionale dei biancocelesti non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi della Lazio potranno assistere in diretta alla seconda amichevole stagionale della formazione di Marco Baroni, in diretta streaming. Infatti, Lazio-Trapani sarà trasmessa in diretta, in pay-per view. sul sito ufficiale del club di Claudio Lotito. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, la sfida sarà in onda in differita sul canale tematico della società Lazio Style Channel, disponibile su Sky (clicca qui per abbonarti a NOW).