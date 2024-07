Europei Under 19, Italia pronta al debutto: dove vedere la sfida contro la Norvegia

L’Europeo Under 19 è pronto per iniziare. E ad aprire le danze sarà proprio l’Italia di Bernardo Corradi che dovrà difendere il titolo conquistato a Malta solamente un anno fa.

Gli azzurri dovranno vedersela contro la Norvegia in una partita già importante, visto che a passare la fase a gironi saranno solamente le prime due che accederanno alle semifinali. Inoltre, passare il turno, oltre a far vivere il sogno di una doppietta a 12 mesi di distanza, permetterebbe all’Italia di conquistare un posto ai Mondiali Under 20 del 2025.

Dove vedere Italia Norvegia Under 19 – I convocati di Corradi

Il commissario tecnico Bernardo Corradi ha scelto i 20 calciatori che dovranno rappresentare l’Italia nel torneo continentale che si giocherà in Irlanda del Nord:

Portieri : Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma); Difensori : Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus); Centrocampisti : Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan); Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Bologna), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

Dove vedere Italia Norvegia Under 19 – La sfida alle ore 16.30

Gli Azzurrini di Corradi scenderanno in campo contro la Norvegia a Belfast nello stadio cittadino Seaview. Il calcio di inizio è fissato per le 16.30. La diretta della sfida Italia-Norvegia non sarà trasmessa da nessuna televisione, ma sarà possibile seguirla in streaming su Rai Play, il servizio streaming messo a disposizione dalla tv di Stato.