Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo per la finale del terzo Slam della stagione, Wimbledon, dalle 15, sul campo centrale del circuito londinese.

Paolini Krejcikova in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiana nell’ultimo atto sull’erba londinese sarà Barbora Krejčíková: la tennista della Repubblica Ceca ha sconfitto la testa di serie numero quattro, la russaElena Andreevna Rybakina, in semifinale per 2 set a dopo aver perso il primo set con un punteggio di 3-6 6-4 6-4.

Jasmine Paolini così va a caccia di un sogno a Wimbledon e e punta ad emulare Francesca Schiavone e Flavia Pennetta che, prima di lei, hanno centrato un titolo Slam: la prima al Roland Garros 2010, la seconda agli US Open 2015. Non sarà facile per la toscana nella sfida finale sarà Barbora Krejcikova che, a sorpresa, ha sconfitto Elena Rybakina, campionessa a Londra due anni fa

Per arrivare fin alle semifinali di Wimbledon, Paolini ha sconfitto al primo turno la spagnola Sorribes Torme. Poi ha superato la belga Minnen e la canadese Andreescu, battuta anche al Roland Garros e la statunitense Keys, colpita da un infortunio a pochi punti dalla vittoria che però le è costata il ritiro dalla sfida. Ai quarti, invece, la tennista italiana ha superato nettamente un’altra statunitense come Navarro con un rotondo 6-2, 6-1, prima di superare in semifinale la croata Vekic in rimonta per 2-6 6-4 7-6.

Paolini Krejcikova in streaming gratis? Come seguire la sfida

La finale tra Paolini e Krejcikova a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).