Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo per la semifinale del terzo Slam della stagione, Wimbledon, non prima delle 17.30, sul campo numero 1 del circuito londinese.

Musetti Djokovic in streaming gratis? L’avversario

L’avversario del tennista italiano sarà Novak Djokovic: il tennista serbo, numero due del ranking ATP, non ha dovuto affrontare i quarti di finale visto il ritiro per infortunio dell’australiano De Minaur.

I due tennisti si sono scontrate già in sei occasioni, ma mai sull’erba. Il bilancio delle sfide pende decisamente in favore di Djokovic, con Musetti capace di battere l’ex numero uno solamente una volta grazie al 2-1 durante gli ottavi di finale dell’ATP di Monaco dello scorso anno. L’ultimo precedente risale allo scorso Roland Garros quando l’italiano spaventò Djokovic andando in vantaggio per 2-1 prima della rimonta decisiva del serbo che si aggiudicò la sfida e passò agli ottavi di finale.

Per arrivare fino alle semifinali di Wimbledon, Musetti ha sconfitto al primo turno il francese Constant Lestienne. Poi ha superato nel derby tutto italiano Darderi e l’argentino Comesana e in seguito il Mpetshi Perricard grazie a una rimonta dopo il primo set perso che ha fissato il risultato finale di 3-1. Ai quarti, invece, il tennista italiano ha giocato la sua partita migliore nel torneo che gli ha permesso di superare l’ostacolo Taylor Fritz al quinto set.

Musetti Djokovic in streaming gratis? Come seguire la sfida

La semifinale tra Musetti e Djokovic a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203) Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).