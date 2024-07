Tennis, Jasmine Paolini vola a Wimbledon: il tabellone del torneo

È la prima azzurra nell’Era Open a raggiungere i quarti al Roland Garros e poi nel tabellone Wimbledon femminile nello stesso anno. È anche la prima italiana ad arrivare fino alla semifinale del torneo londinese. Continua il 2024 pazzesco per Jasmine Paolini: lei che non aveva mai vinto un match di main draw sui prati dell’All England Club ne mette in fila cinque, raggiungendo una prima storica semifinale.

Una vittoria netta in due set per l’italiana nei quarti: 6-2 6-2 il punteggio con cui ha dominato la sfida contro la statunitense Navarro, in poco meno di un’ora. E per Paolini così si aprono le porte di una storica semifinale.

“È tutto incredibile. È bellissimo vincere così in questo campo. Sono talmente contenta di essere in semifinale che non so cosa dire. E’ tutto un sogno. Quando ero bambina guardavo in tv le semifinali di questo torneo: è tutto così strano”, sono le prime parole di Jasmine Paolini dopo la vittoria nei quarti. “Ho giocato un gran match, con lei avevo perso tre volte. Quindi per batterla devo aver giocato bene. Vekic? sarà dura, è una semifinale Slam e giochi sono con avversari forti. Sta giocando alla grande, combatterò su ogni palla. Sono riconoscente di essere qui”

Tabellone Wimbledon femminile, la prossima rivale dell’azzurra

Il tabellone Wimbledon femminile parla così italiano, dopo la vittoria Jasmine Paolini, 7 del mondo e del seeding, su Emma Navarro, 17 del ranking internazionale e 19esima forza del tabellone.

Ad attendere l’italiana in semifinale ci sarà la croata Vekic, numero 37 al mondo, che ha sconfitto in tre set la neozelandese Sun (numero 123 al mondo) con il punteggio di 5-7 6-4 6-1.

Tabellone Wimbledon femminile, i possibili incroci