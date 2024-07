Tennis, Jasmine Paolini vola a Wimbledon: il tabellone del torneo

È la prima azzurra nell’Era Open a raggiungere i quarti al Roland Garros e poi nel tabellone Wimbledon femminile nello stesso anno. Un 2024 pazzesco per Jasmine Paolini: lei che non aveva mai vinto un match di main draw sui prati dell’All England Club ne mette in fila quattro. Anche se stavolta l’infortunio di Madison Keys le ha dato una bella mano.

“Sono dispiaciutissima per lei: vincere così è brutto – le prime parole a caldo dell’azzurra riportata da supertennis.tv- E’ stata una partita molto dura difficile, con tanti alti e bassi. Sono felice per me ma anche un po’ triste per lei: non è facile vincere così. Spero comunque che vi siate divertiti a guardare la partita”.

Tante partite in una: “È stato come stare sulle montagne russe: io ero molto concentrata ma lei è una grande campionessa che ha giocato un gran tennis. Era difficile rimandare dall’altra parte della rete la palla perché arrivava davvero rapida e pesante. Mi sono detta ‘stai lì perché nel tennis non si sa mai’: ed alla fine in qualche modo – lei si è ritirata – sono qui ed ho vinto”.

I palcoscenici importanti cominciano a piacere parecchio a Jasmine, oramai una beniamina del pubblico: “Amo questo campo, adoro il sostegno del pubblico: un grazie speciale agli italiani che sono qui, so che ce ne sono tanti. Grazie ragazzi, mi sto davvero divertendo molto”.

Tabellone Wimbledon femminile, la prossima rivale dell’azzurra

Sarà la sfida dei quarti di finale del singolare maschile fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ad aprire il programma di domani, martedì 9 luglio, di Wimbledon sul campo centrale in erba dell’All England Club di Londra. A seguire nel tabellone Wimbledon femminile il campo centrale londinese parlerà ancora italiano col match dei quarti di finale del singolare femminile che oppone Jasmine Paolini, 7 del mondo e del seeding, a Emma Navarro, 17 del ranking internazionale e 19esima forza del tabellone. Nei tre precedenti fra le due tenniste si è imposta sempre la statunitense.

Tabellone Wimbledon femminile, i possibili incroci