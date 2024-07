L’Argentina Campione del Mondo si prepara a difendere il titolo anche in patria in vista della Copa America 2024, in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio, quando si terrà la finale a Miami. Nel sorteggio effettuato alla fine dello scorso anno nella metropoli della Florida, il girone della squadra di Lionel Messi comprende il Cile, il Perù e il Canada, che ha sconfitto Trinidad e Tobago nello spareggio Concacaf.

Gli arcirivali del Brasile sono stati invece inseriti nel girone D, insieme con Colombia, Paraguay e Giamaica, così come non ci saranno incroci immediati con l’Uruguay, inserito nel girone C con gli Stati Uniti padroni di casa, Panama e Bolivia. Infine, il girone B comprende Messico, Ecuador, Venezuela e Costa Rica, che ha sconfitto l’Honduras nel secondo playoff giocato a marzo.

L’Argentina detentrice del trofeo, vinto nel 2021, è la grande favorita per la prossima edizione e avrà l’onore di disputare la partita inaugurale ad Atlanta (Georgia). Come nel 2016, in occasione della Coppa del Centenario già disputata negli Stati Uniti, il formato è stato ampliato a 16 squadre, dato che ai dieci abituali concorrenti sudamericani della Conmebol si sono aggiunte le sei nazionali della Concacaf (Nord e Centro America e Caraibi).

Tabellone Copa America 2024 – I gironi della competizione

Il torneo sarà una piccola prova generale del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada, che vedrà la partecipazione di 48 nazioni. Sempre negli USA, prima dei Mondiali, si disputerà anche il Mondiale per Club 2025, la prima edizione del nuovo torneo a 32 squadre. Di seguito, tutti i gironi della Coppa America 2024:

GIRONE A

Argentina 9

Canada 4

Cile 2

Perù 1

GIRONE B

Venezuela 9

Ecuador 4

Messico 4

Giamaica 0

GIRONE C

Uruguay 9

Panama 6

USA 3

Bolivia 0

GIRONE D

Colombia 7

Brasile 5

Costa Rica 4

Paraguay 0

Tabellone Copa America 2024 – La fase a eliminazione diretta

Conclusa la fase a gironi, si passerà a quella a eliminazione diretta. Il tabellone è già definito e in base alla posizione nei gruppi, le squadre saranno inserite nel percorso. Ecco tutti gli incroci:

QUARTI DI FINALE

4 luglio 2024 – Argentina vs Ecuador (Houston) 1-1 (4-2 d.c.r.)

vs Ecuador (Houston) 1-1 (4-2 d.c.r.) 5 luglio 2024 – Venezuela vs Canada (Arlington) 1-1 (3-4 d.c.r.)

(Arlington) 1-1 (3-4 d.c.r.) 6 luglio 2024 – Uruguay vs Brasile (Paradise) 0-0 (4-2 d.c.r.)

vs Brasile (Paradise) 0-0 (4-2 d.c.r.) 6 luglio 2024 – Colombia vs Panama (Glendale) 5-0

SEMIFINALI

9 luglio 2024 – Argentina vs Canada (East Rutherford)

vs (East Rutherford) 10 luglio 2024 – Uruguay vs Colombia (Charlotte)

FINALI