Jannik Sinner e Ben Shelton si preparano a scendere in campo, l’uno contro l’altro, domenica 7 luglio non prima delle 15.00, per il terzo turno nel tabellone principale di Wimbledon 2024.

Sinner Shelton in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

Sinner-Shelton non è una sfida inedita: i due si sono già incontrati in tre occasioni in meno di un anno, seppur sempre sul cemento. Il bilancio è di 2-1 in favore dell’italiano che si è portato a casa il secondo e il terzo confronto. L’ultimo è andato in scena a marzo di quest’anno quando Sinner superò 2-0 agli ottavi di finale di Indian Wells, torneo in cui Shelton giocò in casa.

Sinner continua a guidare il ranking ATP, e punta a vincere il suo secondo Slam in carriera dopo aver vinto il suo primo titolo in carriera sull’erba, grazie al successo all’ATP Halle, uno dei tornei che prepara la discesa in campo per Wimbledon. Questo il ranking ATP attuale:

Sinner – 9370 punti (in caso di vittoria salirebbe a 9570) Djokovic – 7360 punti Zverev – 7015 punti Alcaraz – 6330 punti Medvedev – 5925 punti

Sinner Shelton in streaming gratis? Come seguire la sfida

Il match tra Sinner e Shelton a Wimbledon, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).