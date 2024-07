Calendario Inter Serie A 2024 2025: le gare dei nerazzurri

Quale sarà il calendario Inter Serie A 2024 2025? Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, la squadra di Simone Inzaghi è pronta a difendere il tricolore che si è cucita sul petto.

La vittoria con cinque giornate d’anticipo nello scorso campionato è alle spalle, con l’obiettivo di conquistare il ventunesimo scudetto dopo aver ottenuto la seconda stella nella passata stagione.

Dopo il sorteggio dei calendari, andato in scena oggi, ecco quali saranno le sfide dei nerazzurri.

Calendario Inter Serie A 2024 2025, le sfide nel girone d’andata

Genoa-Inter (sabato 17 agosto alle 18.30) Inter-Lecce Inter-Atalanta Monza-Inter Inter-Milan Udinese-Inter Inter-Torino Roma-Inter Inter-Juventus Empoli-Inter Inter-Venezia Inter-Napoli Verona-Inter Fiorentina-Inter Inter-Parma Lazio-Inter Inter-Como Cagliari-Inter Inter-Bologna

Calendario Inter Serie A 2024 2025, le sfide nel girone di ritorno

Venezia-Inter Inter-Empoli Lecce-Inter Milan-Inter Inter-Fiorentina Juventus-Inter Inter-Genoa Napoli-Inter Inter-Monza Atalanta-Inter Inter-Udinese Parma-Inter Inter-Cagliari Bologna-Inter Inter-Roma Inter-Verona Torino-Inter Inter-Lazio Como-Inter

Calendario Inter, la diretta su Sky e DAZN

La Serie A 2024/25, visibile tutta su DAZN (clicca qui per abbonarti) e con tre turni a partita in co-esclusiva su Sky (clicca qui per abbonarti a NOW), partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionale che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima la Francia e poi Israele). La Serie A, quindi, non scenderà in campo nel weekend del 7-8 settembre.

Il torneo si concluderà invece il 25 maggio 2025 e dovrebbe vedere ancora la disputa delle partite anche durante il periodo natalizio, come fatto quest’anno. Questa soluzione è stata pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali. Nel campionato 2024/25 solamente una volta le 20 squadre della Serie A scenderanno in campo durante la settimana, ovviamente escludendo gli impegni europei, la Coppa Italia ed eventuali recuperi.

Infine, durante la settimana si giocheranno le coppe europee e con la nuova Champions League si giocherà una settimana di esclusiva, con partite anche il giovedì, oltre che a martedì e mercoledì. Lo stesso discorso è valido per Europa League e Conference League, che avranno allo stesso modo delle settimane di esclusiva: la prima sarà spalmata su due giorni, mentre la seconda rimarrà comunque sempre e solo di giovedì.

Queste le date ufficiali della Serie A 2024/25: