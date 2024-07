Jannik Sinner si prepara a scendere in campo lunedì 1° luglio dalle ore 17.30, per il suo esordio sull’erba di Londra nel tabellone principale di Wimbledon 2024.

Sinner Hanfmann in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiano sarà Yannick Hanfmann. I due si sono scontrati solamente una volta in passato. Era l’agosto 2023 e anche in quella occasione si trattava di un primo turno in uno Slam, quello dello US Open. Vittoria 3-0 per Sinner che potè andare avanti nel torneo. Ora però è chiamato, oltre a tentare di portarsi a casa il secondo Slam in carriera, a difendere il numero uno del rankign ATP, che gli ha portato già bene visto che arriva dalla vittoria dell’ATP di Halle. Questa la classifica attuale:

Sinner – 9890 punti Djokovic – 8360 punti Alcaraz – 8130 punti Zverev – 6905 punti Medvedev – 6445 punti

Rispetto ai suoi due principali avversari, Sinner difende un numero di punti nettamente inferiori in questa edizione di Wimbledon. Per cui un cammino importante nello Slam sull’erba gli permetterebbe di aumentare il distacco si da Djokovic, ma soprattutto da Alcaraz.

Sinner Hanfmann in streaming gratis? Come seguire la sfida

Il match tra Sinner e Hanfmann a Wimbledon, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky.