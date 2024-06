Napoli, la conferenza stampa di Conte in streaming gratis: segui la diretta

C’è grande attesa per le primissime parole ufficiali da allenatore del Napoli da parte di Antonio Conte. Dopo un lungo corteggiamento, iniziato nell’inverno scorso, il patron e presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è riuscito a portare nella città partenopea l’ex tecnico di Juventus e Inter.

Conferenza stampa Conte in streaming gratis – Presente anche De Laurentiis

Sarà certamente presente all’appuntamento con la stampa il patron De Laurentiis. Ci potrebbe essere anche il nuovo direttore sportivo, anche lui ex Juve, Giovanni Manna, con il Conte sta preparando la nuova stagione, soprattutto in vista del calciomercato che aprirà ufficialmente il 1° luglio.

I tifosi del Napoli si aspettano molto dalla prossima stagione, soprattutto dopo la delusione di quella appena terminata che li vedeva difendere lo scudetto, ma che mai li ha visti in lotta per un posto nelle prime posizioni in classifica. Questo sarà il compito di Conte per il suo primo anno: far tornare competitivo il suo Napoli, che per la prima volta dopo moltissimi anni non potrà giocare nessuna competizione europea.

Conferenza stampa Conte in streaming gratis – Saranno le prime parole da tecnico del Napoli

Appuntamento per le ore 15.15 nella sala conferenze di Palazzo Reale a Napoli con Conte che potrebbe toccare anche il tema caldissimo del calciomercato con tanti nomi accostati agli azzurri, ma soprattutto sulle voci di addio che si sono susseguite nelle ultime settimana, da Kvaratskhelia a capitan Di Lorenzo, senza dimenticare Victor Osimhen.

La conferenza stampa di Conte non sarà mandata in onda in diretta da nessuna televisione. Ma i tifosi del Napoli potranno seguirla live in streaming sul canale Youtube ufficiale del club azzurro e anche sull’app OneFootball.