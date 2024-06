Italia Svizzera biglietti EURO 2024: i dettagli tra date e prezzi per gli ottavi di finale

L’Italia di Luciano Spalletti è riuscita ad accedere agli ottavi di finale di EURO 2024 grazie al pareggio in extremis di Mattia Zaccagni che ha fissato il risultato sull’1-1 nella sfida contro la Croazia. Ora gli Azzurri dovranno vedersela con la Svizzera.

Biglietti Italia Svizzera EURO 2024 – Le sfide degli ottavi di finale

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di EURO 2024:

Sabato 29 giugno 2024, ore 18.00 – Svizzera vs Italia (38)

vs (38) Sabato 29 giugno 2024, ore 21.00 – Germania vs 2C (37)

vs 2C (37) Domenica 30 giugno 2024, ore 18.00 – 1C vs 3D/E/F (40)

Domenica 30 giugno 2024, ore 21.00 – Spagna vs 3A/D/E/F (39)

vs 3A/D/E/F (39) Lunedì 1° luglio 2024, ore 18.00 – 2D vs 2E (42)

Lunedì 1° luglio 2024, ore 21.00 – Portogallo vs 3A/B/C (41)

vs 3A/B/C (41) Martedì 2 luglio 2024, ore 18.00 – 1D vs 2F (44)

Martedì 2 luglio 2024, ore 21.00 – 1E vs 3A/B/C/D (43)

Biglietti Italia Svizzera EURO 2024 – Quando si gioca

Italia-Svizzera si sfideranno nell’iconico Olympiastadion di Berlino, che sarà anche il teatro della finalissima del prossimo 14 luglio. Le due nazionali scenderanno in campo sabato 29 giugno con il fischio di inizio fissato alle ore 18.00. Sarà la prima volta per l’Italia in questo Europeo dopo tre gare disputate tutte alle 21.00.

Biglietti Italia Svizzera EURO 2024 – Tutti i dettagli

L’Italia si presenta a questo ottavo di finale da campione in carica, mentre la Svizzera ha spaventato la Germania nell’ultima gara del girone ed è andata vicinissima a chiudere la prima fase al primo posto. Sogno però spezzato da Niclas Füllkrug che con il suo colpo di testa a pochi minuti dalla fine ha fissato il risultato sull’1-1 consentendo ai tedeschi di chiudere al primo posto del gruppo A.

Ma come si fa a garantirsi un biglietto per l’ottavo di finale Italia-Svizzera a EURO 2024? Ecco tutti i dettagli.

Biglietti Italia Svizzera EURO 2024 – Le fasi di vendita

Come si legge dal sito della UEFA, il massimo organo del calcio europeo ha già provveduto a inviterebbe tutti i tifosi che hanno comprato i biglietti per le gare del girone ad acquistare i tagliandi per le gare successive. Gli iscritti al fan club – che avranno acquistato biglietti per le gare del girone – potranno avvalersi anche in questo caso di un canale privilegiato di acquisto.

Per tutti gli altri, invece, la fase di vendita libera per i tagliandi eventualmente rimasti si aprirà mercoledì 26 giugno tramite il sistema “Fan Of”. I sostenitori registrati sul portale UEFA come Fan delle due squadre potranno acquistare i biglietti rimanenti tramite la piattaforma UEFA sulla base del principio “primo arrivato, primo servito”.

Biglietti Italia Svizzera EURO 2024 – I prezzi

La UEFA invita i tifosi a non affidarsi al secondary ticketing di siti non autorizzati, visto che sarà possibile acquistare biglietti da altri tifosi direttamente in un’area dedicata del sito UEFA. Per le sfide degli ottavi di finale sono già stabiliti i prezzi dei biglietti. Per Italia-Svizzera, così come per tutte le altre partite di questo turno, esistono cinque diverse categorie di tagliandi, con il loro relativo prezzo: