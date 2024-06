EURO 2024, come vengono scelte le avversarie delle migliori terze agli ottavi

EURO 2024 è entrato nel vivo con l’ultimo turno della fase a gironi. Il gruppo della Germania padrona di casa si è già concluso e ora toccherà via via a tutti gli altri, compreso il girone che vede impegnata l’Italia di Luciano Spalletti. Saranno 16 in totale le formazioni qualificate agli ottavi di finale, di cui le migliori quattro tra le sei Nazionali che si classificheranno al terzo posto nel proprio raggruppamento.

Se i criteri per stilare la classifica delle migliori terze sono piuttosto chiari, decisamente più complicato è capire quali saranno poi le avversarie di queste squadre negli ottavi di finale del torneo. La risposta è fornita dal “Regulations of the UEFA European Football Championship”, le norme UEFA che regolamentano gli Europei, compresa l’edizione in corso.

Accoppiamenti ottavi europei 2024 – Le avversarie delle migliori terze

In sostanza, per capire a quale altra Nazionale sarà accoppiata una migliore terza, bisognerà capire prima quali saranno le quattro terze che voleranno agli ottavi di finale. In base ai gironi che manderanno avanti le Nazionali terze classificate, si creeranno accoppiamenti diversi, già stabiliti dalla UEFA in partenza.

Partendo dalle certezze, sappiamo che le prime classificate dei gironi A e D affronteranno una seconda classificata. Le prime dei gironi B, C, E ed F si troveranno invece di fronte una delle migliori terze. Ma quali? La risposta si trova nella tabella qui di seguito, compilata dalla UEFA sulla base di tutte le possibilità che si possono verificare.

Accoppiamenti ottavi europei 2024 – Le ipotesi per le migliori terze

Per fare un esempio concreto (utilizzando anche l’Italia come migliore terza), se a qualificarsi per gli ottavi di finale fossero le migliori terze dei gironi A, B, C e D, gli accoppiamenti sarebbero i seguenti:

Migliore terza girone A – vincente girone B

Migliore terza girone D – vincente girone C

Migliore terza girone B (Italia) – vincente girone E (una tra Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina)

Migliore terza girone C – vincente girone F

Per fare invece un secondo esempio concreto (utilizzando sempre l’Italia come una delle migliori terze), se a qualificarsi per gli ottavi di finale fossero le migliori terze dei gironi A, B, D ed E, gli accoppiamenti sarebbero i seguenti:

Migliore terza girone D – vincente girone B

Migliore terza girone E – vincente girone C

Migliore terza girone A – vincente girone E

Migliore terza girone B (Italia) – vincente girone F (Portogallo)

Accoppiamenti ottavi europei 2024 – Le opzioni per l’Italia

E’ proprio per questo motivo che, qualora si classificasse al terzo posto nel suo girone, l’Italia avrebbe la possibilità di trovare diverse avversarie agli ottavi di finale. In caso di piazzamento di questo tipo, gli Azzurri affronterebbero il Portogallo o la vincente del girone E, una tra Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina.