Jannik Sinner si prepara a scendere in campo domenica alle ore 14, per un’altra finale della sua carriera. Questa volta sarà sull’erba ddell’ATP 500 di Halle.

Sinner Hurkacz in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiano sarà Hubert Hurkacz: il polacco ha sconfitto Alexander Zverev nella seconda semifinale per 2-0. In caso di successo, Sinner non conquisterà solamente il torneo, ma allungherebbe su Novak Djokovic che nella classifica ATP che lo vede al primo posto. Il serbo ha approfittato dell’uscita anticipata di Carlos Alcaraz dal Queen’s. Questa la classifica attuale:

Sinner – 9720 punti (vincendo salirebbe a 9890) Djokovic – 8360 punti Alcaraz – 8130 punti Zverev – 6905 punti Medvedev – 6445 punti

Per arrivare in finale, Sinner ha battuto nell’ordine Griekspoor, Marozsan, Struff e Zhang. Solo con quest’ultimo, il tennista italiano è riuscito a chiudere il match nel giro di due set. In tutti gli altri ha sempre perso un set, partendo sotto di 0-1 nel suo match d’esordio del torneo che corrispondeva anche al suo primo match da numero uno del mondo.

Per quanto riguarda Hurkacz, come detto il polacco ha battuto il più quotato Zverev in semifinale, ma ha anche superato l’italiano Cobolli al primo turno. Poi ha proseguito nel torneo vincendo prima contro l’australiano Duckworth e poi lo statunitense Giron. In questi quattro match, Hurkacz non ha mai perso un set.

Sinner Hurkacz in streaming gratis? Come seguire la sfida

La finale tra Sinner e Hurkacz ad Halle, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della finalissima della manifestazione, destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky.