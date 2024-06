A tre anni di distanza dal successo dell’Italia nella finalissima di Wembley del 2021 contro l’Inghilterra, le Nazionali si preparano a vivere una nuova edizione del Campionato europeo. Prende il via EURO 2024, nuova edizione della rassegna continentale che va in scena in Germania e che si svolgerà dal 14 giugno 2024 al 14 luglio 2024, con la finalissima della competizione. Si parte con la sfida inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia.

Il torneo richiamerà l’attenzione di tutta Europa, e anche l’Italia freme in vista dell’appuntamento. Ma i tifosi dove potranno seguire tutte le partite di EURO 2024? I diritti tv della manifestazione sono stati acquisiti da Sky, che trasmetterà tutte le 51 partite degli Europei, dal match inaugurale alla finale (gare dell’Italia comprese). Alla pay-tv di Comcast si affiancherà la Rai, che trasmetterà un totale di 31 partite in diretta in chiaro sulle proprie reti (comprese quelle dell’Italia).

Quali partite trasmette Rai EURO 2024 Tutti i canali che trasmettono i match

Sky e Rai trasmetteranno non soltanto su satellite e su digitale terrestre. Le sfide degli Europei saranno anche visibili in streaming, sia a pagamento (tutte le 51 partite), sia gratuitamente (le 31 partite della Rai). Di seguito, tutte le piattaforme e il relativo numero di partite trasmesse:

Sky – 51 partite (su satellite o via internet a pagamento)

– 51 partite (su satellite o via internet a pagamento) SkyGo – 51 partite (in streaming a pagamento per gli abbonati Sky)

– 51 partite (in streaming a pagamento per gli abbonati Sky) NOW – 51 partite (in streaming a pagamento)

– 51 partite (in streaming a pagamento) Rai – 31 partite (digitale terrestre in chiaro)

– 31 partite (digitale terrestre in chiaro) RaiPlay – 31 partite (in streaming in chiaro)

Quali partite trasmette Rai EURO 2024? La programmazione tv della fase a gironi

Come detto, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW, mentre la Rai ne manderà in onda 31. Di seguito l’elenco completo degli incontri, con la specifica del canale Rai per tutti quelli che saranno disponibili in chiaro sulle reti della tv di Stato. Si parte con la fase a gironi (tra parentesi tutti i risultati):

venerdì 14 giugno, Germania-Scozia, ore 21.00 – Rai 1 (5-1)

(5-1) sabato 15 giugno, Ungheria-Svizzera, ore 15.00 (1-3)

sabato 15 giugno, Spagna-Croazia, ore 18.00 – Rai 2 (3-0)

(3-0) sabato 15 giugno, Italia-Albania , ore 21.00 – Rai 1 (2-1)

, ore 21.00 – (2-1) domenica 16 giugno, Polonia-Olanda, ore 15.00 (1-2)

domenica 16 giugno, Slovenia-Danimarca, ore 18.00 (1-1)

domenica 16 giugno, Serbia-Inghilterra, ore 21.00 – Rai 1 (0-1)

(0-1) lunedì 17 giugno, Romania-Ucraina, ore 15.00 (3-0)

lunedì 17 giugno, Belgio-Slovacchia, ore 18.00 – Rai 2 (0-1)

(0-1) lunedì 17 giugno, Austria-Francia ore 21.00 – Rai 1 (0-1)

(0-1) martedì 18 giugno, Turchia-Georgia, ore 18.00 (3-1)

martedì 18 giugno, Portogallo-Repubblica Ceca, ore 21.00 – Rai 1 (2-1)

(2-1) mercoledì 19 giugno, Croazia-Albania, ore 15.00 (2-2)

mercoledì 19 giugno, Germania-Ungheria, ore 18.00 – Rai 2 (2-0)

(2-0) mercoledì 19 giugno, Scozia-Svizzera, ore 21.00 – Rai 1 (1-1)

(1-1) giovedì 20 giugno, Slovenia-Serbia, ore 15.00 (1-1)

giovedì 20 giugno, Danimarca-Inghilterra, ore 18.00 – Rai 2 (1-1)

(1-1) giovedì 20 giugno, Spagna-Italia , ore 21.00 – Rai 1 (1-0)

, ore 21.00 – (1-0) venerdì 21 giugno, Slovacchia-Ucraina, ore 15.00 (1-2)

venerdì 21 giugno, Polonia-Austria, ore 18.00 (1-3)

venerdì 21 giugno, Paesi Bassi- Francia, ore 21.00 – Rai 1 (0-0)

(0-0) sabato 22 giugno, Georgia-Repubblica Ceca, ore 15.00 (1-!)

sabato 22 giugno, Turchia-Portogallo, ore 18.00 – Rai 2 (0-3)

(0-3) sabato 22 giugno, Belgio-Romania, ore 21.00 – Rai 1 (2-0)

(2-0) domenica 23 giugno, Svizzera-Germania, ore 21.00 – Rai 1

domenica 23 giugno, Scozia-Ungheria, ore 21.00

lunedì 24 giugno, Albania-Spagna, ore 21.00

lunedì 24 giugno, Croazia-Italia , ore 21.00 – Rai 1

, ore 21.00 – martedì 25 giugno, Francia-Polonia, ore 18.00

martedì 25 giugno, Paesi Bassi-Austria, ore 18.00 – Rai 2

martedì 25 giugno, Danimarca-Serbia, ore 21.00

martedì 25 giugno, Inghilterra-Slovenia, ore 21.00 – Rai 1

mercoledì 26 giugno, Slovacchia-Romania, ore 18.00

mercoledì 26 giugno, Ucraina-Belgio, ore 18.00 – Rai 2

mercoledì 26 giugno, Georgia-Portogallo, ore 21.00 – Rai 1

mercoledì 26 giugno, Repubblica Ceca-Turchia, ore 21.00

Quali partite trasmette Rai EURO 2024? La fase a eliminazione diretta

Di seguito, il programma della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale alla finalissima di Berlino:

OTTAVI DI FINALE

sabato 29 giugno, 2A-2B (38), ore 18.00

sabato 29 giugno, 1A-2C (37), ore 21.00 – Rai 1

domenica 30 giugno, 1C-3D/E/F (40), ore 18.00

domenica 30 giugno, 1B-3A/D/E/F (39), ore 21.00 – Rai 1

lunedì 1 luglio, 2D-2E (41), ore 18.00

lunedì 1 luglio, 1F-3A/B/C (42), ore 21.00 – Rai 1

martedì 2 luglio, 1E-3A/B/C/D (43), ore 18.00

martedì 2 luglio, 1D-2F (44), ore 21.00 – Rai 1

QUARTI DI FINALE

venerdì 5 luglio, V39-V37 (45) ore 18.00 – Rai 2

venerdì 5 luglio, V41-V42 (46), ore 21.00 – Rai 1

sabato 6 luglio, V40-V38 (48), ore 18.00 – Rai 2

sabato 6 luglio, V43-V44 (47), ore 21.00 – Rai 1

SEMIFINALI

martedì 9 luglio, V45-V46 (49), ore 21.00 – Rai 1

mercoledì 10 luglio, V47-V48 (50), ore 21.00 – Rai 1

FINALE