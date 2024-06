Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo domenica alle ore 15 per la finale sull’erba di Londra del Queen’s Club Championships, classificato come un torneo ATP 500.

Musetti Paul in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiano sarà Tommy Paul: lo statunitense ha sconfitto il connazionale Sebastian Korda nella seconda semifinale per 2-0. In caso di successo, Musetti non conquisterà solamente il torneo, ma salirebbe al numero 21 del ranking ATP, a un passo dalla top 20 che viene delimitata proprio da Korda. Questa la classifica attuale del ranking ATP che interessa Musetti:

20. Korda – 1795 punti

21. Khachanov –1780

22. Mannarino – 1765

23. Bublik – 1730

24. Tabilo – 1679

25. Musetti – 1620 (vincendo salirebbe a 1790)

Per arrivare in finale, Musetti ha battuto nell’ordine De Minaur, Nakashima, Harris e Thompson. Un esordio tutt’altro che semplice per l’italiano che è riuscito a superare il numero nove del mondo in rimonta per 2-1 dopo aver perso il primo set nettamente per 6-1. Al terzo set sono andate anche le sfide con Nakashima e la semifinale con Thompson. Solamente con Harri, Musetti è riuscito a chiudere il match in due set.

Per quanto riguarda Hurkacz, come detto il polacco ha battuto il connazionale Korda in semifinale, ma ha anche superato Baez al primo turno. Poi ha proseguito nel torneo vincendo prima contro il cileno Tabilo e poi il britannico Draper, in grado di sconfiggere al turno primo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del torneo.

Musetti Paul in streaming gratis? Come seguire la sfida

La finale tra Musetti e Paul al Queen’s, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Arena (204). Non è prevista la diretta in chiaro della finalissima della manifestazione, destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky.