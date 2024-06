Tabellone ATP Halle 2024, le sfide in programma

Jannik Sinner è pronto ad esordire nel suo primo torneo da numero 1 del mondo sull’erba tedesca di Halle (dal 17 al 23 giugno). Nel tabellone ATP Halle 2024 il tennista altoatesino infatti debutterà contro l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23 del torneo che servirà come preparazione a Wimbledon.

Tabellone ATP Halle 2024, Sinner in cerca di conferme

Dopo la vittoria agli Australian Open e la semifinale al Roland Garros, l’azzurro è in cerca di conferme. “Sono molto contento – ha detto Sinner nei giorni scorsi -. Abbiamo svolto le visite mediche, sto bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare: giocherò l’ATP 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l’Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera”.

“Andare all’Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa, sono molto emozionato. Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri e di fare squadra tutti insieme. Obiettivi? Sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona. Nell’immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia”.

ATP Halle 2024, le teste di serie

Testa di serie numero 1 dell’evento tedesco è proprio Sinner.

Jannik Sinner Alexander Zverev (4° nel ranking Atp) Daniil Medvedev (5°) Andrey Rublev (6°) Hubert Hurkacz (8°) Stefanos Tsitsipas (11°) Alexander Bublik (17°) Felix Auger-Aliassime (18°)

Gli altri italiani in campo ad Halle

Nel tabellone ATP Halle 2024 ci sono anche altri quattro italiani. Luciano Darderi, numero 41, inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 35: chi vince potrebbe sfidare Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Flavio Cobolli, numero 50, sfiderà Hubert Hurkacz, numero 8. Dall’altra parte del tabellone, rispetto a Sinner, Matteo Berrettini che esordisce contro un qualificato per poi eventualmente trovare Rublev o Giron, poi Hurkacz, in semifinale eventualmente Zverev. Lorenzo Sonego apre contro il serbo Miomir Kecmanovic nel match che determinerà il possibile avversario di Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, al secondo turno.

Tabellone ATP Halle 2024, le sfide in programma