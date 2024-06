EURO 2024, Italia-Croazia sarà decisiva: i risultati per passare agli ottavi

L’Italia ha disputato nella serata di ieri la sua seconda partita a EURO 2024. Donnarumma e compagni si sono trovati di fronte la Spagna del commissario tecnico Luis de la Fuente, vittoriosa per 3-0 contro la Croazia nella partita d’esordio. Gli spagnoli hanno bissato il successo del primo turno, avendo la meglio sugli Azzurri per 1-0.

Prima del fischio di inizio, Italia e Spagna si trovavano appaiate in testa alla classifica del gruppo B, in virtù delle rispettive vittorie nella prima giornata e al pareggio fra Albania e Croazia che ha fatto sì muovere la classifica per queste due nazionali ma le ha comunque tenute alle spalle del duo di testa.

Con il risultato maturato durante il match, invece, la Spagna è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale e a conquistare il primo posto in classifica. L’Italia, invece, dovrà giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara contro la Croazia, ma il destino dipende ancora dagli uomini di Luciano Spalletti.

Italia si qualifica se EURO 2024 – I risultati per andare agli ottavi

Ma cosa deve fare la Nazionale per qualificarsi agli ottavi di finale di EURO 2024? Come detto, l’Italia ha un secondo match point per conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo continentale. Tuttavia, gli Azzurri dovranno vincere o pareggiare per essere sicuri di passare il turno, mentre una sconfitta potrebbe complicare i piani e non di poco.

Dunque, sulla base di quanto spiegato sopra, l’Italia si qualifica agli ottavi di finale di EURO 2024 se: