EURO 2024, l'Italia sfida la Spagna: i risultati per passare agli ottavi

L’Italia si appresta ad affrontare la sua seconda partita a EURO 2024. Donnarumma e compagni si troveranno di fronte la Spagna del commissario tecnico Luis de la Fuente, vittoriosa per 3-0 contro la Croazia nella partita d’esordio.

Prima del fischio di inizio, Italia e Spagna si trovano appaiate in testa alla classifica del gruppo B, in virtù delle rispettive vittorie nella prima giornata e al pareggio fra Albania e Croazia che ha fatto sì muovere la classifica per queste due nazionali ma le ha comunque tenute alle spalle del duo di testa.

Italia si qualifica se EURO 2024 – I precedenti con la Spagna

Il fischio di inizio della sfida fra Italia e Spagna è fissato per le ore 21 di giovedì alla Veltins Arena di Gelsenkirchen con le due nazionali che si troveranno di fronte per il quinto Europeo consecutivo per un totale di sei partite. Al momento il bilancio è in favore degli spagnoli con tre vittorie, mente sono due per gli Azzurri. Due volte si è andati ai rigori. La prima ai quarti di finale del 2008 con le Furie Rosse che si imposero poi ai rigori e che andarono a conquistare il torneo, aprendo un ciclo fatto da due Europei con in mezzo il Mondiale in Sud Africa del 2010.

Rigori che hanno premiato, invece, gli Azzurri nell’ultimo confronto agli Europei del 2021 e che proiettarono gli Azzurri, allenati allora da Roberto Mancini, alla finalissima di Wembley contro l’Inghilterra, vinta anche quella dopo i tiri dagli 11 metri.

Italia si qualifica se EURO 2024 – I risultati favorevoli agli Azzurri

Ma cosa deve fare la Nazionale per qualificarsi agli ottavi di finale di EURO 2024? Come detto, l’Italia ha il primo match point per conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta del torneo continentale. Tutto questo è dovuto, oltre alla vittoria all’esordio in rimonta contro l’Albania per 2-1 grazie alle reti di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, al pareggio nella seconda giornata fra gli albanesi e la Croazia, che sarà l’ultima avversaria nella fase a gironi per gli uomini di Luciano Spalletti.

Dunque, sulla base di quanto spiegato sopra, l’Italia si qualifica agli ottavi di finale di EURO 2024 se: