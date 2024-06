Copa America 2024, su Sportitalia tutte le sfide in diretta in chiaro

La Copa America 2024 in diretta ed esclusiva in chiaro e gratuitamente su Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre). È il grande regalo agli appassionati di calcio dal 20 giugno al 14 luglio: 32 partite da non perdere con in campo i campioni di Argentina, Brasile, Uruguay e di tutte le grandi nazionali del Sud America cui si aggiungono, in un’edizione allargata, le nazioni della CONCAF, tra cui Stati Uniti, Canada e Messico.

La Copa America 2024 sbarca su Sportitalia con uno sforzo produttivo senza precedenti. Tutti i 32 match della 48ª edizione della manifestazione saranno trasmessi in diretta sul canale 60 del digitale terrestre, senza bisogno di alcun abbonamento per non perdersi nemmeno un minuto della corsa alla finale, in programma il 14 luglio 2024 all’Hard Rock Stadium di Miami, impianto che ospiterà anche la finalina del Mondiale 2026.

E per ogni partita previsti studi pre e post con commenti in diretta, curiosità e approfondimenti anche grazie al lavoro degli inviati. Per chi non volesse perdersi nemmeno un istante della Copa America anche una doppia replica delle sfide notturne: alle 9 e alle 13 sempre su Sportitalia con passaggi anche su SoloCalcio.

La partenza subito è subito di altissimo livello: l’Argentina campione del Mondo di Lionel Messi contro il Canada dell’interista Tajon Buchanan e dell’obiettivo di mercato Jonathan David. Si comincia venerdì notte alle 2 (ora italiana) con telecronaca di Francesco Letizia.

Nel Gruppo C, spicca la sfida tra gli Stati Uniti di Christian Pulisic, padroni di casa, e l’Uruguay di Luis Suarez e Darwin Nunez, mentre nel Gruppo D il Brasile cerca la vendetta per la finale persa nel 2021, ma se la dovrà vedere con la Colombia dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz.

Tutta la programmazione di Sportitalia sarà disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia che offrirà anche l’opportunità di continuare a vivere l’estate minuto per minuto ovunque ci si trovi, anche dal proprio luogo di villeggiatura. L’applicazione è scaricabile da dispositivi IOS e Android ed è visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick e Android Tv, Rakuten Tv e Samsung Tv. Confermata la possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito di ricezione delle notifiche della App Sportitalia.

Quali partite trasmette Sportitalia Copa America – Tutte le sfide dei gironi

Di seguito, il programma completo delle partite con l’orario italiano:

GIORNATA 1

venerdì 21 giugno, ore 02.00 – Argentina-Canada

sabato 22 giugno, ore 02.00 – Perù-Cile

domenica 23 giugno, ore 00.00 – Ecuador-Venezuela

domenica 23 giugno, ore 03.00 – Messico-Giamaica

domenica 23 giugno, ore 23.00 – USA-Bolivia

lunedì 24 giugno, ore 03.00 – Uruguay-Panama

martedì 25 giugno, ore 00.00 – Colombia-Paraguay

martedì 25 giugno, ore 03.00 – Brasile-Costa Rica

GIORNATA 2

mercoledì 26 giugno, ore 00.00 – Perù-Canada

mercoledì 26 giugno, ore 03.00 – Cile-Argentina

giovedì 27 giugno, ore 00.00 – Ecuador-Giamaica

giovedì 27 giugno, ore 03.00 – Venezuela-Messico

venerdì 28 giugno, ore 00.00 – Panama-USA

venerdì 28 giugno, ore 03.00 – Uruguay-Bolivia

sabato 29 giugno, ore 00.00 – Colombia-Costa Rica

sabato 29 giugno, ore 03.00 – Paraguay-Brasile

GIORNATA 3