EURO 2024, la classifica delle migliori terze: Slovenia davanti a tutti

EURO 2024 è in corso di svolgimento, e la prima giornata della competizione si avvia alla conclusione. La rassegna continentale vedrà l’eliminazione di otto Nazionali sulle 24 partecipanti al termine della fase a gironi. Ad avanzare agli ottavi di finale saranno due squadre per ognuno dei sei gruppi, più le migliori quattro classificate come terze.

EURO 2024 classifica migliori terze – I criteri per la graduatoria

Il regolamento del torneo è molto chiaro: le quattro migliori terze delle sei totali voleranno al turno successivo e si giocheranno la fase ad eliminazione diretta insieme alle prime due classificate di ogni girone. Dunque, solamente due squadre che arriveranno terze verranno eliminate. Ma come si determinano le quattro migliori terze? Quali sono i criteri da tenere in considerazione?

Di seguito, i criteri da prendere in esame per stilare la graduatoria, in ordine di valutazione:

maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi; miglior differenza reti nella fase a gironi; maggior numero di reti segnate nella fase a gironi; maggior numero di vittorie nella fase a gironi; migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti); migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio qualora fosse coinvolta la Germania).

EURO 2024 classifica migliori terze – La graduatoria aggiornata

Di seguito, sempre in aggiornamento, la classifica delle migliori terze in vista della fase a eliminazione diretta (tra parentesi i gol fatti e i gol subiti):