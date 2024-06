Stadio Milan, in arrivo l’ok della Regione per l’accordo di programma

Dopo FS Sistemi Urbani, Regione Lombardia sarà la seconda istituzione a dare il proprio ok all’accordo di programma per lo stadio del Milan a San Donato. Procedura essenziale per proseguire con l’iter burocratico che dovrebbe portare i rossoneri ad aver il proprio impianto, e non solo, nell’area San Francesco del comune dell’hinterland milanese.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni la Regione, presieduta da Attilio Fontana, voterà per l’adesione. La data da cerchiare in rosso è quella di lunedì 24 giugno, quando partirà la valutazione ambientale strategica, cioè il passaggio più delicato dell’intero iter, quello relativo a viabilità e impatto ambientale.

La fase relativa all’accordo di programma, partito ufficialmente con la comunicazione ufficiale del sindaco di San Donato, Francesco Squeri, e durerà circa un anno e mezzo e sarà cruciale per arrivare a posare la prima pietra dello stadio di proprietà, principale obiettivo extra-campo della gestione RedBird. Il Milan ha scelto San Donato e progetta di giocare la prima partita nel nuovo impianto nella stagione 2028/29, nella gestione che porterà ai 130 anni dalla fondazione del club rossonero.