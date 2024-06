Milan, prima adesione all’accordo di programma per lo stadio a San Donato

FS Sistemi Urbani è il primo partner nell’Accordo di programma per la realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco. La Società capofila del Polo Urbano di Ferrovie negli scorsi giorni ha risposto positivamente all’invito che il Sindaco aveva rivolto, intorno alla metà di aprile, a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, a diverse società del Gruppo FS Italiane e a Sportlifecity, società partecipata dal Milan.

«Registriamo con favore – dichiara il Sindaco Francesco Squeri – questa prima adesione al tavolo dell’Accordo di programma. Contiamo di ricevere a breve le risposte degli altri soggetti interpellati in modo da entrare nel merito del progetto definendo gli impegni progettuali, economici e operativi per lo sviluppo complessivo dell’intervento urbanistico che dovrà rappresentare un’occasione per la nostra città e per l’intero sud Milano».

Nei giorni scorsi, intanto, è iniziata la bonifica dell’area San Francesco, quella sulla quale dovrebbe sorgere l’impianto di proprietà. Le prime opere riguardano il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti e la posa della recinzione. Si tratta di fatto di lavori di bonifica e di pulizia delle strade d’acceso al cantiere, per una operazione che dovrebbe durare circa tre settimane.

Come noto, il Milan ha in programma la realizzazione di un nuovo stadio da 70mila spettatori, che vada a sostituire San Siro e che possa rappresentare un boost in termini di ricavi. La struttura avrà due anelli, fino a 10mila posti premium (un aspetto sul quale la società sta già lavorando al Meazza) orientati lungo le tribune presenti sul lato più lungo