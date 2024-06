Da Ronaldo a Lukaku, i giocatori più pagati fra i convocati a EURO 2024

È tutto pronto per EURO 2024, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, quando la nazionale vincitrice alzerà la coppa sotto il cielo di Berlino diventando la vincitrice della 17esima edizione edizione del Campionato europeo di calcio, succedendo all’Italia nell’albo d’oro della competizione.

Come tutte le più importanti rassegne internazionali, sono molte le stelle che scenderanno in campo nei 10 stadi tedeschi che ospiteranno EURO 2024. Dal sei volte partecipante, e vincitore per una volta vincitore, Cristiano Ronaldo, alla nuova stella del Real Madrid Kylian Mbappé, fino ad arrivare al fresco vincitore della Champions League, proprio con i Blancos, Jude Bellingham. Ma la lista è molto lunga.

E quando si parla di star mondiali non si può di certo dimenticare l’aspetto economico. Infatti, le rassegne internazionali come l’Europeo di quest’anno permetteranno di vedere i giocatori più importanti d’Europa. Ma quali sono quelli più pagati?

Giocatori più pagati EURO 2024 – La top 10

Nella speciale classifica dei 10 giocatori più pagati fra i convocati a EURO 2024, al primo posto c’è Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, che come detto presenzierà al suo sesto Europeo in carriera, guarda tutto dall’alto in basso grazie ai suoi 185,7 milioni di euro garantitegli dal faraonico contratto in essere con l’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita che vede la maggioranza controllata dal fondo sovrano PIF, proprietario del Newcastle e degli altri tre top club del massimo campionato saudita (Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli).

Segue a distanza Kylian Mbappé. Riguardo al francese, bisogna però specificare che i 39,6 milioni presenti in classifica si rifanno al contratto che scadrà il prossimo 30 giugno con il PSG. Mentre, dal 1° luglio il fenomeno francese sarà legato al Real Madrid che gli garantirà sì uno stipendio netto più basso, si parla di una cifra che oscilla fra i 15 e i 20 milioni, ma gli garantirà un premio alla firma di 100 milioni. Presumendo che questo venga spalmato per l’intera durata del contratto, pari a cinque anni, ecco che la cifra totale che guadagnerà Mbappé arriva a 35-40 milioni di euro netti all’anno. In questa top 10 non c’è nessun calciatore dell’Italia, con Donnarumma che percepisce 7 milioni ed è il più pagato.

Presente in top 10 anche Romelu Lukaku, centravanti del Belgio che abbiamo visto nelle ultime due stagioni in Serie A prima con l’Inter e poi con la Roma. Per l’attaccante classe 1991, abbiamo considerato lo stipendio garantitogli dal contratto in essere con il Chelsea pari a 10,8 milioni netti a stagione, a cui hanno partecipato in maniera considerevole prima i nerazzurri e per questa annata i giallorossi.

Giocatori più pagati EURO 2024 – La classifica

In questa graduatoria, non sono presenti calciatori come Erling Haaland che non è riuscito a qualificarsi con la sua Norvegia, e Robert Lewandowski, convocato dalla Polonia ma infortunatosi a pochi giorni dall’inizio di EURO 2024. Di seguito, la top 10 – compilata secondo indiscrezioni di stampa e i dati di Capology – dei calciatori che guadagnano di più fra quelli convocati per l’Europeo in Germania: