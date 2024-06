Il Milan lancia la campagna abbonamenti 2024/25: vendite al via il 12 giugno

La stagione 2023/24 si è ormai conclusa e i club sono già al lavoro in vista del prossimo campionato, mente le Nazionali si prendono la scena estiva con EURO 2024 e la Copa America. Dopo l’Inter e la Juventus, anche il Milan ha annunciato il lancio della nuova campagna abbonamenti, che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno alle ore 12.00. Un appuntamento importante per i tifosi rossoneri, che non hanno fatto mancare il loro supporto la scorsa stagione con una media di 72mila presenze in campionato a San Siro.

Sono quattro le fasi di vendita previste dal club rossonero, a cominciare dalla prelazione per gli abbonati della stagione 2023/24, che potranno confermare il posto fino al 26 giugno. Si passa poi alla possibilità – sempre per gli abbonati della stagione appena conclusa – di cambiare posto, che va dal 28 giugno al 30 giugno.

Successivamente toccherà alle persone presenti nella “Waiting List”, il bacino dal quale il Milan attingerà per occupare i posti eventualmente rimasti (ricordiamo che il tetto agli abbonamenti è fissato a 41.500 posti). Chiusura dedicata all’eventuale vendita libera, che – qualora ci fosse ulteriore disponibilità – prenderà il via il prossimo 5 luglio.

Milan prezzi abbonamenti – Tutte le fasi di vendita

Di seguito, tutte le fasi di vendita:

Prelazione conferma posto: dal 12 giugno ore 12.00 al 26 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto;

dal 12 giugno ore 12.00 al 26 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto; Prelazione cambio posto : dal 28 giugno ore 12.30 al 30 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita;

: dal 28 giugno ore 12.30 al 30 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita; Waiting List: dal 1° luglio ore 17.00 al 3 luglio ore 23.59. Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato;

dal 1° luglio ore 17.00 al 3 luglio ore 23.59. Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato; Vendita libera: dal 5 luglio ore 12.00. Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

Milan prezzi abbonamenti – Validità e tipologie di abbonamento

L’abbonamento alla stagione sarà valido per 19 partite di Serie A. Sono previste due tipologie di abbonamento, il Classic e il Club 1899.

L’abbonamento Classic garantisce:

Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola;

Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe;

Cambio nominativo illimitato;

Sconti dedicati;

Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

L’abbonamento Club 1899 garantisce:

Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola;

Posto VIP;

Servizio Food&Beverage;

Esperienze esclusive;

Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe;

Cambio nominativo illimitato;

Sconti dedicati

Milan prezzi abbonamenti – I prezzi dei tagliandi

Il club rossonero non ha ancora svelato ufficialmente i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2024/25. Il listino completo sarà annunciato a partire dal 12 giugno, in concomitanza con il via della prima fase di vendita.