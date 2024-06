DAZN porta la Serie A all'estero: in esclusiva i diritti tv in Svizzera fino al 2027

DAZN investe nella Serie A anche all’estero: la piattaforma globale di intrattenimento sportivo si è assicurata in esclusiva i diritti di trasmissione della Serie A italiana in Svizzera per la prima volta nella storia dell’azienda. I tifosi svizzeri potranno vedere tutte le partite del massimo campionato italiano in diretta solo su DAZN fino al 2027. L’accordo siglato include anche i diritti esclusivi di trasmissione della Coppa Italia e della Supercoppa. Non solo, DAZN in Germania e Austria rimarrà la casa della Serie A e di tutti gli appassionati di calcio italiano per i prossimi tre anni.

Dal lancio di DAZN nel 2016, la Serie A si è affermata come uno dei diritti principali di DAZN, inizialmente in Germania e Austria, e ha contribuito in modo significativo a far sì che DAZN offrisse a tutti gli appassionati un’esperienza calcistica senza pari. D’ora in poi, anche i tifosi svizzeri potranno godersi il calcio italiano di alto livello in diretta su DAZN, con il commento in italiano, inglese o in tedesco.

Dove vedere la Serie A in Svizzera? Tre lingue disponibili per i tifosi

Soprattutto per i tifosi svizzeri di lingua italiana, DAZN offrirà per la prima volta un’esperienza di visione ancora più coinvolgente rendendo disponibili in app, in italiano, anche tutti i contenuti di approfondimento relativi alla Serie A di DAZN Italia. Oltre alle trasmissioni in italiano, DAZN trasmetterà tutte le partite in diretta anche in inglese e, in gran parte, in tedesco. I fan, quindi, potranno scegliere tra tre lingue per vivere l’emozione della Serie A.

«Dal 2016, la Serie A è parte essenziale della nostra programmazione e arricchisce l’offerta calcistica unica di DAZN. Siamo lieti di aver esteso i diritti della Serie A e questo conferma il nostro impegno a continuare a offrire ai fan in Svizzera i migliori contenuti sportivi, tra cui il miglior calcio in diretta, in un’unica piattaforma, solo su DAZN», afferma Alice Mascia, CEO DACH e Group CMO di DAZN.

Dal 2016, DAZN è pioniere nel settore del live streaming sportivo in Germania, Austria e Svizzera. Da allora, gli appassionati hanno potuto seguire in streaming su DAZN i propri sport preferiti su quasi tutti i dispositivi abilitati a Internet. Oggi, la piattaforma sportiva è disponibile in oltre 200 mercati ed è accessibile sia da casa su Smart TV o laptop, sia in mobilità su dispositivi mobili, nonché grazie alle partnership di distribuzione con Sky Svizzera e Blue TV tramite Swisscom. Live, non live, in differita o in replay, con streaming video di alta qualità e risoluzione che arriva fino al FullHD.

Dove vedere la Serie A in Svizzera? I contenuti oltre al calcio

Non solo Serie A. Su DAZN, gli appassionati di calcio svizzeri potranno vedere in diretta, in un’unica app, anche il meglio del calcio internazionale come la Bundesliga tedesca, in cui militano numerosi calciatori svizzeri, la UEFA Nations League e il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League, la Serie A Femminile, la Bundesliga femminile e la Liga F spagnola. Inoltre, solo DAZN offre a tutti gli appassionati un’ampia programmazione di sport di alto livello. Oltre al calcio, in app è possibile seguire, tra gli altri, la NFL, la pallamano con la EHF Champions League e la EHF European League, le freccette con il PDC; e ancora, il golf con il DP World Tour e l’LPGA Tour, le arti marziali con la PFL e i più grandi incontri di boxe – tutto in un’unica piattaforma.