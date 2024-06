Da Spalletti a Deschamps, gli stipendi degli allenatori a EURO 2024

Prende via la 17esima edizione del Campionato europeo di calcio, che quest’anno si terrà in Germania e che tornerà dunque a essere disputato in un solo Paese, dopo l’edizione itinerante del 2021 (rimandata rispetto al 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus). Tante le Nazionali candidate alla vittoria finale, per un percorso che vedrà l’Italia intenta a difendere il titolo conquistato a Wembley contro l’Inghilterra.

Fatta qualche eccezione (soprattutto per Brasile e Argentina), tanti tra i migliori calciatori del pianeta si sfideranno per arrivare fino in fondo alla rassegna iridata. Si va da quello che dovrebbe essere l’ultimo grande torneo con il Portogallo per Cristiano Ronaldo, passando per il francese e neo acquisto del Real Madrid Kylian Mbappè, fino al belga Romelu Lukaku. O ancora i talenti della Spagna – da Pedri a Nico Williams – e della Germania.

Sarà anche il grande palcoscenico per i Ct, che per un mese si troveranno al centro della scena, per mettere a frutto un lavoro durato un quadriennio (anche qui con qualche eccezione). Gli stipendi dei club sono difficilmente paragonabili a quelli delle Federazioni, ma si sono allenatori che mettono in tasca cifre importanti, in alcuni casi anche superiori a realtà diverse. Di quanto si parla?

Stipendi allenatori EURO 2024 – I più pagati

Il più pagato – considerando le Nazionali presenti a EURO 2024 – è l’inglese Gareth Southgate che vanta un accordo da 5,8 milioni di euro netti all’anno. Segue in classifica il tedesco Julian Nagelsmann, che percepisce circa 4,8 milioni di euro per il ruolo di Commissario tecnico della Germania. Il podio si chiude con Roberto Martinez, che dopo l’esperienza nel Belgio si è accomodato sulla panchina del Portogallo.

Al quarto posto si trova invece il Ct della Francia Didier Deschamps, per lui un ingaggio da 3,8 milioni netti. Chiude la top 5 il tecnico dell’Olanda Louis van Gaal, con uno stipendio da 3 milioni di euro netti all’anno. Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti si trova immediatamente alle sue spalle, con i suoi 2,8 milioni di euro netti per il contratto in vigore fino al 2026 (l’accordo rimpiazza quello precedente con Mancini).

Stipendi allenatori EURO 2024 – La classifica degli Europei

Sorprende l’ingaggio piuttosto basso di Luis de la Fuente: pur guidando una Nazionale importante come quella spagnola, il Ct percepisce poco più di un milione di euro. Di seguito, la classifica completa – compilata anche in base ai dati di Finance Football – con gli stipendi di tutti i Ct delle Nazionali presenti in Germania: