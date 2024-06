Tennis, il Roland Garros entra nel vivo: il tabellone del torneo

Il secondo Slam stagionale è pronto a entrare nel vivo: il meglio del tennis mondiale è infatti protagonista sulla terra rossa del Roland Garros. A Parigi Novak Djokovic vuole bissare il successo del 2023, ma sono tanti i big in agguato a partire da Jannik Sinner, reduce dai problemi all’anca che lo hanno costretto a saltare gli Internazionali di Roma ma che va a caccia del suo secondo Slam dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio. Ha già abbandonato il torneo parigino Rafael Nadal in quella che potrebbe essere così la sua ultima apparizione in Francia, mentre dopo la vittoria su Rublev si è fermata agli ottavi la corsa di Matteo Arnaldi, sconfitto da Stefanos Tsitsipas. Ma quale è il tabellone Roland Garros 2024?

Tabellone Roland Garros 2024, il valore del torneo

I campi in terra rossa della capitale francese sono pronti a ospitare i tennisti più forti del mondo. Con i match in corso, il Roland Garros entra nel suo vivo con big e outsiders pronti a sfidarsi per il passaggio alla fase successiva.

Da Jannik Sinner reduce dai problemi fisici all’anca ma desideroso di portare avanti il suo cammino virtuoso anche nel secondo slam stagionale, passando per il campione in carica Novak Djokovic e la sua ambizione di replicare il successo del 2023.

Ma al di là del prestigio e del titolo quanto vale vincere il Roland Garros? Il montepremi complessivo del major ammonta a 53,5 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto al valore dell’edizione 2023. Per chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria finale nel singolare, sia maschile che femminile, è stato stabilito un premio di 2,4 milioni di euro mentre ai finalisti spetteranno 1,2 milioni di euro. Complessivamente il montepremi per il singolare è aumentato del 7% rispetto allo scorso anno.

Tabellone Roland Garros 2024, il percorso degli italiani ancora in corsa

Jannik Sinner:

Primo turno: Christopher Eubanks , vittoria per 6-3, 6-3, 6-4;

, vittoria per 6-3, 6-3, 6-4; Secondo turno: Richard Gasquet , vittoria per 6-4, 6-2, 6-4;

, vittoria per 6-4, 6-2, 6-4; Terzo turno: Pavel Kotov , vittoria per 6-4, 6-4, 6-4;

, vittoria per 6-4, 6-4, 6-4; Quarto turno: Corentin Moutet , vittoria per 2-6, 6-3, 6-2, 6-1;

, vittoria per 2-6, 6-3, 6-2, 6-1; Quarti: Grigor Dimitrov.

Tabellone Roland Garros 2024, i possibili incroci