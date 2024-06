Real Madrid Borussia Dortmund streaming gratis: dove vedere la finale di Champions

Sabato 1° giugno, tutti gli occhi saranno puntati sullo stadio di Wembley a Londra, dove si terrà la sfida tra Borussia Dortmund e Real Madrid, valida per la Champions League 2023-2024. Il calcio d’inizio della finale è fissato per le 21.00.

Dal leggendario stadio di Wembley a Londra, le squadre tedesca e spagnola, che hanno eliminato rivali di alto calibro come Atletico Madrid e PSG nel loro percorso europeo, si contenderanno il prestigioso titolo continentale contro i Blancos di Ancelotti, desiderosi di aggiungere la quindicesima Champions League alla loro collezione.

Real Madrid Borussia Dortmund streaming gratis, la sfida su Mediaset

Per l’occasione, Mediaset schiera un team di eccellenza e offre un avvicinamento completo alla partita, tutto in diretta: si parte su Mediaset Infinity dalle 20.00 con lo studio condotto da Benedetta Radaelli e con ospiti come Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

La telecronaca della partita, a partire dalle 21.00, sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Gli inviati sul campo, Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Alessio Conti, raccoglieranno e racconteranno tutte le emozioni dentro e fuori lo stadio.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

Dopo il match, su Canale 5, ci sarà un ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio come Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, che analizzeranno tutti i momenti salienti.

Real Madrid Borussia Dortmund streaming gratis, la sfida su Sky

Anche Sky trasmetterà la finale di UEFA Champions League, con una copertura dettagliata fin dalle prime ore del giorno tramite collegamenti live su Sky Sport 24 e studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La conduzione sarà affidata a Federica Masolin, supportata da un team di ospiti tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Le notizie saranno fornite da Mario Giunta, con un collegamento diretto da Wembley dove Fabio Capello, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso condivideranno l’atmosfera della finale e le reazioni di ospiti e tifosi.

La telecronaca sarà curata da Federico Zancan e Luca Marchegiani, con Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio a bordo campo per catturare tutte le sensazioni e le strategie delle panchine.